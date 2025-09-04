Impactul asupra proiectelor Dacia

Bordeanu, care este și președintele ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), subliniază importanța industriei auto pentru economia țării. El afirmă: „Înțelegem pe deplin dificultățile țării legate de deficitul bugetar crescut, dar nu putem pune recuperarea acestui deficit în sarcina companiilor care generează in Romania cifră de afaceri, care angajează direct zeci de mii de angajați și, împreună cu furnizorii și clienții, au dus România pe locul 6 din UE ca nivel de producție autovehicule”.

Dacia are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare care ar putea fi afectate de noile măsuri fiscale. Printre acestea se numără producția a două noi modele la Mioveni și extinderea uzinelor.

Bordeanu evidențiază contribuția semnificativă a sectorului auto la economia României: „Să nu uitam totodată că fară cele peste 14% contribuție la PIB, 35% pondere din export național, România ar avea astăzi o evoluție puternic negativă, fiind totodată afectați și cei peste 800.000 de angajați direcți și indirecți care sunt legați de sectorul auto”.

Instabilitatea fiscală și consecințele sale

Șeful Dacia critică instabilitatea mediului fiscal din România. El menționează: „Am văzut pe parcursul unei săptămâni eliminarea și mai apoi reintroducerea IMCA și în plus a fost adăugată o noua măsură fiscală – taxa pe afiliați. Acest lucru dovedește indecizia și mai ales impredictibilitatea mediului politico/economico/fiscal din România și va avea un impact extrem de negativ în procesul de business/investițional”.

Bordeanu avertizează că unele proiecte au fost deja pierdute din cauza acestei situații. El declară: „Nu putem continua proiectele actuale într-un climat fiscal nepredictibil și necompetitiv. În ultima perioadă s-au pierdut deja multe proiecte în sectorul auto din România și, în ritmul actual de modificări fiscale nesustenabile, nu vom mai putea garanta continuarea celor actuale”.

ACAROM consideră că menținerea IMCA pentru companiile cu cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro va afecta semnificativ întreaga industrie auto și va reduce competitivitatea sectorului la un nivel nesustenabil pentru investiții.

Dacia Sandero a fost, potrivit celor mai recente date oficiale, cea mai vândută mașină din Europa în anul 2024, reușind să depășească giganți de pe piața auto.

