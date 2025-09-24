Raportul evidențiază lacunele în competențe digitale, acces inegal la dispozitive și servicii publice digitale, precum și limitările acoperirii rețelelor. Aceste aspecte reprezintă o amenințare pentru economia și reziliența democratică a Europei. Potrivit raportului, 44% dintre cetățenii UE nu dețin competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu avea acces la 5G în 2022.

Persoanele excluse digital sunt mai vulnerabile la probleme de sănătate, educație și participare democratică:

Sănătate : Persoanele fără acces digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la dificultăți în interacțiunea cu sistemele de sănătate.

: Persoanele fără acces digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la dificultăți în interacțiunea cu sistemele de sănătate. Educație : Școlile cu resurse digitale limitate întâmpină dificultăți în dezvoltarea competențelor esențiale. Tinerii fără acces digital au șanse reduse de a-și dezvolta abilitățile.

: Școlile cu resurse digitale limitate întâmpină dificultăți în dezvoltarea competențelor esențiale. Tinerii fără acces digital au șanse reduse de a-și dezvolta abilitățile. Democrație: Cetățenii excluși digital participă mai puțin la luarea deciziilor publice, ceea ce scade încrederea în instituții.

Raportul detaliază consecințele diviziunii digitale:

Diferențele urban-rural : Lipsa conectivității 5G Standalone limitează dezvoltarea serviciilor publice și a industriei.

: Lipsa conectivității 5G Standalone limitează dezvoltarea serviciilor publice și a industriei. Disparități generaționale : 70% dintre tinerii europeni (16-24 ani) au competențe digitale de bază, față de doar 28% dintre persoanele cu vârste între 65-74 de ani.

: 70% dintre tinerii europeni (16-24 ani) au competențe digitale de bază, față de doar 28% dintre persoanele cu vârste între 65-74 de ani. IMM-uri : Doar 20% dintre IMM-urile europene sunt digitalizate. Reducerea decalajului ar putea adăuga 628 miliarde de euro la PIB-ul UE.

: Doar 20% dintre IMM-urile europene sunt digitalizate. Reducerea decalajului ar putea adăuga 628 miliarde de euro la PIB-ul UE. Efecte cumulative: Excluziunea digitală afectează creșterea economică, educația și bugetele publice, slăbind coeziunea socială.

Raportul oferă exemple pozitive din diverse țări:

Germania : Digitalizarea a adus un profit operațional de 28 miliarde de euro în 2023.

: Digitalizarea a adus un profit operațional de 28 miliarde de euro în 2023. Portugalia : Companiile digitalizate oferă salarii cu 37% mai mari.

: Companiile digitalizate oferă salarii cu 37% mai mari. Țările Nordice : Alfabetizarea digitală ridicată este asociată cu o încredere sporită în instituții.

: Alfabetizarea digitală ridicată este asociată cu o încredere sporită în instituții. Cehia : Investițiile strategice au redus diferențele de gen și urban-rural în incluziunea digitală.

: Investițiile strategice au redus diferențele de gen și urban-rural în incluziunea digitală. România: Creșterea scorului de digitalizare până în 2027 ar putea adăuga 3% la PIB-ul național, echivalentul bugetului anual pentru educație.

Raportul Vodafone recomandă patru direcții pentru a reduce decalajul digital:

Integrarea incluziunii digitale în strategiile naționale. Dezvoltarea competențelor digitale prin parteneriate cu sectorul privat și societatea civilă. Accelerarea digitalizării serviciilor publice pentru accesibilitate sporită. Implementarea infrastructurii de conectivitate de ultimă generație, simplificând reglementările și promovând scalabilitatea pan-europeană.

Raportul «Conexiune între comunități» subliniază că reducerea decalajului digital este esențială pentru dezvoltarea economică și socială a Europei. Libertatea a relatat aceste concluzii pentru a evidenția importanța acțiunilor strategice.