Peter Magyar (44 de ani), favorit în sondaje să câștige alegerile și să devină prim-ministru al Ungariei, afirmă că agenți ai serviciului militar secret al Rusiei (GRU) au sosit deja la Budapesta la invitația lui Viktor Orban cu „misiunea de a influența alegerile”. „Același lucru s-a întâmplat în Moldova”, a subliniat liderul partidului Tisza într-un mesaj publicat pe Facebook.

Peter Magyar a denunțat un amestec rusesc „fără precedent” de la fostul lider comunist ungar Janos Kadar încoace și a cerut expulzarea agenților GRU. „Ungaria are nevoie de o conducere care să nu expună țara amenințărilor”, a precizat politicianul, adăugând că interesul Budapestei este să rămână un partener previzibil și de încredere pentru aliații occidentali.

Mesajul integral al lui Peter Magyar

„De la János Kádár încoace, Viktor Orbán este primul (lider de stat din Ungaria – n.r.) care îi invită pe ruși în țara noastră. Cerem încetarea imediată a interferențelor externe în alegerile din Ungaria!

Potrivit informațiilor venite din mai multe surse, agenți ai serviciului secret militar rus (GRU) au sosit de câteva săptămâni la Budapesta, cu scopul și misiunea de a influența rezultatul alegerilor din Ungaria. Au făcut același lucru și în Moldova.

Este complet fără precedent ca un guvern aflat în pragul colapsului să dorească să influențeze alegerile din Ungaria prin interferențe străine în propriul beneficiu.

Îi cer lui Viktor Orbán să oprească imediat acțiunea și să-i expulzeze pe agenții secreți ruși care au ajuns aici, în Ungaria, sub acoperire diplomatică!

Cer convocarea și informarea imediată a Comitetului Național de Securitate pe această temă! Și, în calitate de viitor șef al guvernului, solicit o comunicare imediată despre informațiile primite de guvernul ungar de la serviciile țărilor aliate cu privire la intervenția rusă și de ce nu a acționat până acum în legătură cu această acțiune rusă fără precedent.

Ungaria are nevoie de o conducere care să nu expună țara niciunei amenințări dinspre Est, fie că vine de la (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin sau de la (președintele ucrainean Volodimir – n.r.) Zelenski. Interesul național este ca Ungaria să rămână un partener stabil, previzibil, considerat de încredere de către aliații săi.

Securitatea și suveranitatea țării noastre sunt consolidate de aceste sisteme de alianțe și de o politică externă responsabilă și previzibilă. Acțiunile disperate ale lui Viktor Orbán o slăbesc.

Anul acesta comemorăm 70 de ani de la anul 1956 (revolta anticomunistă și antisovietică înăbușită în sânge de trupele sovietice – n.r.). Maghiarii nu vor sta cu mâinile în sân în timp ce Viktor Orbán îi cheamă pe ruși la noi.

Fiecare maghiar care își iubește țara trebuie să meargă la vot pe 12 aprilie, pentru ca Orbán și rușii să poată vedea voința maghiarilor tocmai de pe Lună.

Trăiască Ungaria liberă, independentă și europeană! Rușilor, întoarceți-vă acasă!”.

„Viktor Orbán este noul János Kádár”

Anterior, într-un miting electoral în orașul Pécs, Peter Magyar a recomandat ca „toată lumea să rămână vigilentă” în contextul unei campanii electorale de o „brutalitate fără precedent”. „Dacă are loc o operațiune sub steag fals, dacă apare o dronă albastră-galbenă (culorile naționale ale Ucrainei – n.r.), întrebați cui servește acest lucru”, a spus Magyar în fața a zece mii de oameni, sugerând că premierul ungar ar putea organiza un atac și ar putea da vina pe Ucraina pentru a speria alegătorii înainte de alegeri.

Peter Magyar l-a comparat pe Viktor Orbán cu János Kádár, liderul comunist care a condus Ungaria din 25 octombrie 1956 până în 22 mai 1988.

„Viktor Orbán este noul János Kádár. Kádár a chemat rușii în 1956. Acum, agenții serviciului de informații militare al Rusiei, GRU, sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile”, a denunțat liderul Tisza.

„Rușii să plece acasă!”, a scandat Magyar împreună cu oamenii prezenți la miting.

În opinia lui Magyar, Ungaria are „o ultimă șansă” de a sărbători cea de-a 70-a aniversare a revoltei din 1956 ca o „țară liberă și suverană”.

Desant GRU la Budapesta în sprijinul lui Viktor Orbán

Potrivit unei investigații apărute în publicația VSquare sub semnătura jurnalistului Szabolcs Panyi, liderul rus Vladimir Putin a însărcinat o echipă de de la Kremlin ca să-l ajute pe Viktor Orban să câștige alegerile parlamentare și să rămână în funcția de prim-ministru.

Omul responsabil cu amestecul Kremlinului în alegerile din Ungaria este Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului de cabinet al lui Vladimir Putin și considerat arhitectul actualei infrastructuri de influență politică a regimului de la Moscova, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Seghei Kirienko este ajutat de Vadim Titov, numit la șefia unei noi strucuri de la Kremlin, și anume Direcția Prezidențială pentru Parteneriat Strategic și Cooperare. Noua direcție se concentrează pe spațiul postsovietic, care, în concepția Kremlinului, include acum și Ungaria.

Operațiunea ungară este structurată și pe teren, cu includerea unor experți ruși în manipularea rețelelor sociale. Aceștia, inclusiv agenți GRU, ar opera în cadrul Ambasadei Rusiei la Budapesta, sub imunitate diplomatică.

Reacția Ambasadei Rusiei în Ungaria

În mod neobișnuit, Ambasada Rusiei la Moscova s-a grăbit să facă o declarație pe marginea unui articol. În stilul obișnuit al Kremlinului, misiunea diplomatică rusă a negat informațiile.

„Nicio delegație rusă condusă de Serghei Kirienko sau Vadim Titov nu lucrează la ambasadă”, se arată într-un comunicat în care jurnalistul Szabolcs Panyi este acuzat de publicarea unor „informații (…) în mod evident false”.

La rândul lui, Viktor Orbán își continuă campania electorală cu escaladarea retoricii, inclusiv a acțiunilor, împotriva Ucrainei, pe care o prezintă, mai nou, o amenințare militară pentru Ungaria.

