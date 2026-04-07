Mesajul lui Viktor Orbán: „Un vultur mare și puternic ca prieten”

Manifestarea a avut loc în incinta MTK Sportpark din Budapesta. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și vicepreședintele american, J.D. Vance, au fost principalii vorbitori ai evenimentului, care a atras o audiență numeroasă.

Viktor Orbán a urcat pe scenă, salutându-i pe oaspeții americani: „Stimate domnule vicepreședinte, stimați oaspeți americani, bine ați venit la Budapesta!”, potrivit publicației Hirado.

În discursul său, premierul Ungariei a subliniat importanța relațiilor dintre cele două națiuni: „Avem o zicală: pasărea se cunoaște după pene, omul după prieteni. Ne bucurăm și suntem recunoscători că un «vultur pleșuv» atât de mare și de puternic ne poate fi prieten! Raportez: vulturul a aterizat în Ungaria, iar pasărea turul (un simbol mitologic central în cultura maghiară, reprezentând un șoim legendar care i-a ghidat pe unguri spre Bazinul Carpatic n.r.) l-a întâmpinat cu prietenie.”

Acesta a descris evenimentul ca fiind unul istoric și a declarat: „Astăzi nu suntem doar la un eveniment diplomatic, ci sărbătorim întâlnirea luptei și speranțelor a două națiuni, precum și epoca de aur a relațiilor maghiaro-americane”.

Orbán a adăugat că această perioadă de cooperare aduce beneficii politice și economice, dar acestea sunt „o consecință, nu un scop”.

Donald Trump, prin telefon: „Îl iubesc pe Viktor Orbán!”

Un moment surprinzător a avut loc când J.D. Vance a urcat pe scenă și a apelat telefonic pe președintele Donald Trump.

După ce i-a răspuns la a doua încercare telefonică, JD Vance i-a spus lui Trump că este în direct cu aproximativ 5.000 de patrioți maghiari care îl iubesc „chiar mai mult” decât pe Viktor Orbán. După cele auzite, Trump a spus: „Ei bine, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, pentru că iubesc Ungaria și îl iubesc pe Viktor Orbán. A făcut o treabă excelentă ca prim-ministru”.

Vance: “Hello, Mr. President, how are you?”



Trump: “Hi, JD, could you give me a second. Im just…”



Vance: “Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots.”



Trump: "Well, I can't believe that. I can't believe that because I love Hungary and I love that Victor."

Ulterior, Trump a adăugat urări de succes pentru Orbán la alegerile care vor avea loc pe 12 aprilie.

J.D. Vance: „Relațiile noastre deschid noi orizonturi”

De asemenea, vicepreședintele american, J.D. Vance, a subliniat importanța parteneriatului dintre cele două țări: „Ce călătorie extraordinară am avut până acum! Budapesta este un loc minunat construit de strămoșii voștri și îmbogățit de moștenirea arhitecturală”.

Acesta a lăudat colaborarea dintre SUA și Ungaria, evidențiind progresele în domeniul securității energetice și al relațiilor economice: „Vă mulțumesc pentru ospitalitate și pentru că sunteți prieteni atât de excelenți ai Statelor Unite”. Vance a continuat, afirmând că SUA admiră poporul maghiar și îi sprijină în lupta pentru suveranitate: „Nu vreau să vă spun pe cine să votați, dar vă îndemn să nu ascultați de birocrații din Bruxelles, ci să ascultați de inimă, suflet și de suveranitatea poporului maghiar”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE