Odată cu preluarea mandatului, pe 9 mai, Peter Magyar s-a angajat să investigheze abuzurile comise sub regimul Orban. Potrivit noului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban și oamenii săi din Fidesz s-au îmbogățit prin corupție și clientelism în timp ce îndatorau țara.

Peter Magyar afirmă că datoria publică a crescut la aproape 75% din PIB și inflația a atins un nivel-record de 26% în 2023, în timp ce oligarhii au acumulat zeci de miliarde de forinti din contracte guvernamentale.

Viktor Orban a stabilit totodată anumite privilegii care ar trebui acordate odată cu încheierea mandatului. Conform unor legi impuse de el, miniștrii și adjuncții lor au dreptul la anumite plăți compensatorii în funcție de mandatul exercitat.

În cazul miniștrilor, suma totală a acestor plăți se ridică la 350 de milioane de forinti (970.000 de euro), în timp ce totalul, inclusiv plățile către miniștrii adjuncți, este de aproape 1 miliard de forinti (2,76 milioane de euro).

„Îi îndemn pe miniștrii care ne-au distrus țara și au îndatorat-o să nu se gândească să ia acești bani”, a spus Magyar.

Potrivit lui Magyar, banii vor fi donați către un orfelinat din Ucraina, situat în apropiere de granița cu Ungaria, într-un sat locuit predominant de maghiari.

Unii foști oficiali au fost de acord să renunțe la privilegiile financiare care le reveneau în baza legilor lui Orban. Fostul prim-ministru nu se numără printre cei care au renunțat la plățile compensatorii.

Orban ar trebui să primească plăți compensatoriii 6,37 milioane HUF (17.700 EUR) ca fost parlamentar, adică suma salariilor pe trei luni, precum și încă 32,4 milioane HUF (90.000 EUR) ca fost prim-ministru, adică suma salariiilor pe șase luni.

În plus, Orban și-a arogat dreptul de a avea la dispoziție o mașină cu șofer pentru următorii 16 ani și un birou cu doi angajați pentru următorii opt ani.

