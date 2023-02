„Nu suntem naivi. Ştim că perspectivele unui acord de pace acceptabil de ambele părţi sunt slabe”, a scris șeful guvernului de la Budapesta, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Its been a year since Russia attacked Ukraine. We are not naive. We know that the prospects of a mutually acceptable peace deal in the #RussiaUkraineWar are dim. But the first step is surely a ceasefire. This is the only way to save lives. pic.twitter.com/B2pDoDxwUR