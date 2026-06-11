Castel din secolul al XIX-lea, proiectat de Giulio Magni, scos la vânzare cu aproape 2 milioane de euro

Printre cele mai spectaculoase proprietăți aflate în prezent pe piață se numără reședința inginerului Gheorghe Popovici, construită în anul 1898 pe actuala Stradă Părintele Galeriu.

Clădirea evocă eleganța castelelor de pe Valea Loarei și poartă semnătura lui Giulio Magni, fost arhitect-șef al Bucureștiului timp de un deceniu și una dintre personalitățile care au contribuit la modernizarea arhitecturală a Capitalei la începutul secolului XX.

Proprietatea evocă eleganța castelelor de pe Valea Loarei și poartă semnătura lui Giulio Magni, fost arhitect-șef al Bucureștiului. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty
Proprietatea evocă eleganța castelelor de pe Valea Loarei și poartă semnătura lui Giulio Magni, fost arhitect-șef al Bucureștiului. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty

Format la Roma, Magni a proiectat numeroase clădiri publice, reședințe private și lucrări de infrastructură care au influențat imaginea Bucureștiului din perioada Belle Époque.

Proprietatea impresionează prin aspectul de castel urban, terasa cu felinar original din fier forjat, scara elicoidală monumentală și elementele heraldice păstrate din construcția inițială.

Prețul solicitat pentru această proprietate este de 1.990.000 de euro.

Palat burghez în stil francez, cu vedere către Curtea Domnească

O altă proprietate aflată pe listă este un palat burghez construit în anul 1890, amplasat vizavi de Curtea Domnească a Țării Românești, într-una dintre cele mai cunoscute zone istorice ale Bucureștiului.

Acest palat burghez în stil francez oferă vedere directă către Curtea Domnească. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty
Acest palat burghez în stil francez oferă vedere directă către Curtea Domnească. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty

Clădirea păstrează elemente originale precum sobele de colț, tavanele cu boiserie și ușile duble cu geamuri casetate, care conservă atmosfera specifică epocii. Proprietatea include două spații comerciale la parter, 14 apartamente, un pod generos și pivniță, oferind multiple posibilități de utilizare.

Situată pe Strada Franceză, clădirea se află pe una dintre primele străzi luminate și pavate ale Capitalei. Tot aici a izbucnit marele incendiu din 1847, în urma căruia au fost distruse peste 2.000 de clădiri din București. Prețul de vânzare este de 1.950.000 de euro.

Reședință proiectată de arhitectul personal al Regelui Carol I, de vânzare pentru aproape 3 milioane de euro

Construită în anul 1914, această proprietate a fost proiectată de Victor Ștefănescu, arhitectul personal al Regelui Carol I. Casa a fost ridicată pentru Victor Ionescu, primul ambasador al României în Portugalia și fratele omului politic Take Ionescu. Victor Ștefănescu este cunoscut pentru proiectarea unor monumente importante din România, printre care Cercul Militar Național, Arcul de Triumf, Cazinoul din Constanța și Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Proprietatea dispune de o grădină privată de aproximativ 720 de metri pătrați, situată în centrul Capitalei.

Ridicată pentru Victor Ionescu, primul ambasador al României în Portugalia și fratele lui Take Ionescu, reședința are nu doar valoare arhitecturală, ci și o puternică relevanță istorică și politică. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty
Ridicată pentru Victor Ionescu, primul ambasador al României în Portugalia și fratele lui Take Ionescu, reședința are nu doar valoare arhitecturală, ci și o puternică relevanță istorică și politică. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty

Între anii 1970 și 1990, reședința a fost folosită ca decor pentru producții cinematografice românești precum „Gaițele”, „Balanța”, „Lumini și Umbre” și „Buletin de București”.

Prețul cerut este de 2.900.000 de euro.

Casa Caton Simon, proprietate de patrimoniu în zona Grădina Icoanei, se vinde cu 3,2 milioane de euro

Casa Caton Simon este amplasată pe actuala stradă Logofăt Luca Stroici și a fost construită în anul 1908 pentru inginerul Caton Simon.

Vila principală impresionează prin coloanele corintice, tavanele înalte, parchetul herringbone și candelabrele originale. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty
Vila principală impresionează prin coloanele corintice, tavanele înalte, parchetul herringbone și candelabrele originale. Sursa foto: Romania Sothebys International Realty

Proiectul a fost realizat de arhitectul german Josef Geggerle, în colaborare cu antreprenorul inginer Wilhelm Brand. În perioada interbelică, proprietatea a aparținut lui Heinerich Steinberg. Vila principală se remarcă prin coloanele corintice, tavanele înalte, parchetul herringbone și candelabrele originale.

Ansamblul include și două case-anexă, care completează funcționalitatea proprietății. Proiectul de reabilitare a fost premiat în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură București 2012.

Prețul de vânzare este de 3.200.000 de euro.

Vilă neo-românească cu grădină și piscină în Dorobanți-Capitale

În cartierul Dorobanți-Capitale este disponibilă la vânzare o vilă construită în stil neo-românesc, într-una dintre cele mai valoroase zone rezidențiale ale Bucureștiului. Proprietatea se remarcă prin fațada decorată cu arcade, coloane și elemente arhitecturale specifice stilului neo-românesc.

Un avantaj important îl reprezintă capacitatea generoasă de parcare în curte, un element rar întâlnit în această zonă. Vila beneficiază, de asemenea, de o grădină privată și de o piscină interioară.

Prețul solicitat pentru această proprietate este de 6.500.000 de euro.

Vilă interbelică în Cotroceni, curte de 350 de metri pătrați

Lista este completată de o vilă construită în anul 1927, situată în cartierul Cotroceni.

Proprietatea poate fi utilizată atât ca locuință de familie, cât și ca sediu pentru diverse activități profesionale. Unul dintre principalele avantaje este curtea de aproximativ 350 de metri pătrați, un spațiu generos pentru o zonă centrală a Capitalei.

Cotroceni rămâne unul dintre cele mai apreciate cartiere din București datorită accesului rapid către principalele puncte ale orașului și proximității față de instituții, parcuri și restaurante.

Prețul de vânzare al proprietății este de 1.500.000 de euro.

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