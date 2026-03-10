Vila fostului miliardar bulgar Pencho Semov va fi scoasă la licitație

Vilă fostului industriaș Pencho Semov, considerat primul miliardar al Bulgariei, urmează să fie scoasă la licitație în orașul Gabrovo, conform informațiilor publicate de Business Novinite.

Imobilul cu 4 etaje,un exemplu remarcabil de arhitectură din prima jumătate a secolului trecut, se află de ani buni într-o stare avansată de degradare și a atras în repetate rânduri atenția opiniei publice.

Clădirea a fost construită în anul 1933. Ulterior, Semov a donat proprietatea cu intenția ca aceasta să fie transformată într-un azil pentru persoane vârstnice, însă dorința sa nu a fost niciodată îndeplinită.

Proprietatea include un parc de două hectare

În urmă cu aproximativ zece ani, o parte a clădirii, care fusese folosită în trecut în scopuri medicale, a fost grav afectată de un incendiu și a rămas fără acoperiș.

Proprietatea include și un parc cu o suprafață de aproximativ două hectare.

Imobilul este deținut de Ministerul Sănătății al Bulgariei și figurează în patrimoniul spitalului regional din Gabrovo, instituția care a anunțat vânzarea.

Licitația este programată pentru data de 14 august, iar prețul de pornire este de 308.333 de leva, fără TVA.

Un alt conac impunător, cândva cea mai scumpă casă de închiriat din Olanda, a fost scos la vânzare, dar nimeni nu vrea să o cumpere. Iar în Franța, un conac cu 5 dormitoare și o grădină suspendată se vinde la prețul unui apartament cu 4 camere din Dristor. Tot în Franța, la începutul anului, un apartament dintr-un castel luxos din Franța s-a vândut la un preț mai mic decât cel al unei garsoniere din Cluj.

