Germania reacționează după anunțul SUA

Germania a transmis că decizia Statelor Unite de a retrage 5.000 de militari americani de pe teritoriul german era „previzibilă”, după ce Donald Trump a avertizat că vor urma reduceri și mai ample.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat pentru agenția DPA că prezența soldaților americani în Europa, în special în Germania, rămâne în interesul ambelor părți.

„Prezența soldaților americani în Europa, și în special în Germania, este în interesul nostru și în interesul SUA”, a spus oficialul german.

NATO a reacționat rapid după anunțul făcut de Washington, purtătoarea de cuvânt Allison Hart declarând că organizația lucrează cu autoritățile americane pentru a înțelege detaliile deciziei.

Trump: „Vom reduce mult mai mult”

Întrebat, sâmbătă seara, despre retragerea militarilor, Donald Trump a afirmat: „Vom reduce masiv și vom merge mult mai departe decât 5.000”.

PRESIDENT TRUMP: "We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much."

Liderul american nu a oferit însă detalii suplimentare.

În prezent, în Germania sunt staționați peste 36.000 de militari americani activi, cea mai mare prezență militară a SUA din Europa. Prin comparație, în Italia sunt aproximativ 12.000 de soldați, iar în Marea Britanie se află circa 10.000 de militari.

Trump a sugerat anterior că ar putea retrage trupe și din Italia sau Spania.

Temeri în interiorul NATO, critici din SUA

În cadrul alianței cresc îngrijorările că decizia americană ar putea slăbi capacitatea defensivă comună.

„Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre”, a avertizat premierul polonez, Donald Tusk

De asemenea, doi congresmeni republicani influenți au criticat retragerea brigăzii americane din Germania. Roger Wicker și Mike Rogers au declarat că menținerea unei descurajări puternice în Europa este în interesul Statelor Unite.

Boris Pistorius a afirmat că Europa trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. El a subliniat că Berlinul și-a crescut considerabil bugetul militar în ultimii ani.

Pentru 2027, Germania estimează cheltuieli de apărare de 105,8 miliarde de euro, iar totalul ar urma să ajungă la 3,1% din PIB, incluzând și sprijinul militar acordat Ucrainei.

Schimbul de replici Trump-Merz

Noua dispută dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz a pornit după declarațiile liderului german despre conflictul cu Iran.

Merz a spus că americanii „nu au nicio strategie clară” și că au fost „umiliți” de negociatorii iranieni. Trump a reacționat pe Truth Social, susținând că Merz „nu știe despre ce vorbește”.

La scurt timp după acest schimb de replici a urmat anunțul privind retragerea trupelor.