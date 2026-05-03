Germania reacționează după anunțul SUA

Germania a transmis că decizia Statelor Unite de a retrage 5.000 de militari americani de pe teritoriul german era „previzibilă”, după ce Donald Trump a avertizat că vor urma reduceri și mai ample.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat pentru agenția DPA că prezența soldaților americani în Europa, în special în Germania, rămâne în interesul ambelor părți.

„Prezența soldaților americani în Europa, și în special în Germania, este în interesul nostru și în interesul SUA”, a spus oficialul german.

NATO a reacționat rapid după anunțul făcut de Washington, purtătoarea de cuvânt Allison Hart declarând că organizația lucrează cu autoritățile americane pentru a înțelege detaliile deciziei.

Trump: „Vom reduce mult mai mult”

Întrebat, sâmbătă seara, despre retragerea militarilor, Donald Trump a afirmat: „Vom reduce masiv și vom merge mult mai departe decât 5.000”.

Liderul american nu a oferit însă detalii suplimentare.

În prezent, în Germania sunt staționați peste 36.000 de militari americani activi, cea mai mare prezență militară a SUA din Europa. Prin comparație, în Italia sunt aproximativ 12.000 de soldați, iar în Marea Britanie se află circa 10.000 de militari.

Trump a sugerat anterior că ar putea retrage trupe și din Italia sau Spania.

Temeri în interiorul NATO, critici din SUA

În cadrul alianței cresc îngrijorările că decizia americană ar putea slăbi capacitatea defensivă comună.

„Cea mai mare amenințare pentru comunitatea transatlantică nu sunt dușmanii externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre”, a avertizat premierul polonez, Donald Tusk

De asemenea, doi congresmeni republicani influenți au criticat retragerea brigăzii americane din Germania. Roger Wicker și Mike Rogers au declarat că menținerea unei descurajări puternice în Europa este în interesul Statelor Unite.

Boris Pistorius a afirmat că Europa trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate. El a subliniat că Berlinul și-a crescut considerabil bugetul militar în ultimii ani.

Pentru 2027, Germania estimează cheltuieli de apărare de 105,8 miliarde de euro, iar totalul ar urma să ajungă la 3,1% din PIB, incluzând și sprijinul militar acordat Ucrainei.

Schimbul de replici Trump-Merz

Noua dispută dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz a pornit după declarațiile liderului german despre conflictul cu Iran.

Merz a spus că americanii „nu au nicio strategie clară” și că au fost „umiliți” de negociatorii iranieni. Trump a reacționat pe Truth Social, susținând că Merz „nu știe despre ce vorbește”.

La scurt timp după acest schimb de replici a urmat anunțul privind retragerea trupelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Prepurgel 03.05.2026, 12:53

Pai a anunțat demult ca va „reloca”trupele in țarile din noul„flanc estic”(care se tot muta la est)!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Box feminin pe scena Teatrului Excelsior: patru femei luptă pentru libertate într-o lume a bărbaților. Regizoarea Sânziana Stoican: „Toate temele spectacolului sunt extrem de actuale”
Interviu
Știri România 13:00
Box feminin pe scena Teatrului Excelsior: patru femei luptă pentru libertate într-o lume a bărbaților. Regizoarea Sânziana Stoican: „Toate temele spectacolului sunt extrem de actuale”
Cine a profitat de menținerea în insolvență timp de 17 ani a Remin Baia Mare. Gruparea de administratori, apropiată de PSD 
Exclusiv
Știri România 10:00
Cine a profitat de menținerea în insolvență timp de 17 ani a Remin Baia Mare. Gruparea de administratori, apropiată de PSD 
Parteneri
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Adevarul.ro
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Survivor România 3 mai 2026. O eliminare cu multe lacrimi și regrete: „Acest vot poate schimba totul”
Stiri Mondene 14:10
Survivor România 3 mai 2026. O eliminare cu multe lacrimi și regrete: „Acest vot poate schimba totul”
Cele mai controversate ținute din istoria Met Gala. Apariții care au stârnit reacții globale
Stiri Mondene 13:00
Cele mai controversate ținute din istoria Met Gala. Apariții care au stârnit reacții globale
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
ObservatorNews.ro
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Mediafax.ro
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
Mediafax.ro
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
El este bărbatul de 35 de ani care și-a pierdut viața în urma avalanșei din Bucegi. Dan Colniceanu era locotenent-colonel în cadrul ISU Brașov și iubea muntele
KanalD.ro
El este bărbatul de 35 de ani care și-a pierdut viața în urma avalanșei din Bucegi. Dan Colniceanu era locotenent-colonel în cadrul ISU Brașov și iubea muntele

Politic

Radu Oprea, în scandalul pierderii banilor din PNRR: „Dragoș Pîslaru l-a dezinformat pe Bolojan. Aroganța unui om ne costă pe toți”
Politică 12:24
Radu Oprea, în scandalul pierderii banilor din PNRR: „Dragoș Pîslaru l-a dezinformat pe Bolojan. Aroganța unui om ne costă pe toți”
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Politică 02 mai
Dragoș Pîslaru a publicat documente din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat operația, îmi tot ieșeau firele din picior!”
Fanatik.ro
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat operația, îmi tot ieșeau firele din picior!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea