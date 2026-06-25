Noile tarife pentru vinieta din Bulgaria. Cât costă opțiunile pe termen scurt

Dacă proiectul va primi aprobarea finală, taxele de drum vor suferi modificări vizibile, în special pentru variantele de weekend sau de o săptămână, cele mai utilizate de turiștii români. Tot de la 1 august, Bulgaria scumpește și țigările.

Conform datelor oficiale publicate de agenția Novinite, prețurile se vor modifica astfel:

Vinieta de o zi: crește de la 4,09 euro la 5,30 de euro

crește de la 4,09 euro la Vinieta de weekend: crește de la 5,11 euro la 6,60 de euro

crește de la 5,11 euro la Vinieta de o săptămână: crește de la 7,67 de euro la 10,00 euro

crește de la 7,67 de euro la Vinieta lunară: costă 19,90 de euro , față de 15,34 de euro în prezent

costă , față de 15,34 de euro în prezent Vinieta trimestrială: crește de la 27,61 de euro la 35,90 de euro

crește de la 27,61 de euro la Vinieta anuală: se scumpește de la 49,60 de euro la 64,50 de euro

În ciuda acestor majorări, oficialii de la Sofia susțin că varianta anuală rămâne în continuare cea mai avantajoasă opțiune pentru cei care folosesc frecvent rețeaua rutieră din țara vecină.

Cresc drastic și amenzile pentru șoferii prinși fără vinietă

Modificările propuse de autorități nu vizează doar prețul de achiziție, ci și sancțiunile aplicate celor care circulă ilegal. Astfel, taxa compensatorie (amenda pe care șoferii o pot plăti pe loc sau într-un termen stabilit pentru a evita procedurile judiciare mai grave) pentru vehiculele de până la 3,5 tone va fi majorată tot cu 30%. Aceasta va ajunge la 46,50 de euro, comparativ cu 35,79 de euro cât este în prezent.

De unde poate fi cumpărată vinieta pentru Bulgaria

Pe lângă portalul online și aplicația mobilă, vinietele pot fi achiziționate și prin alte canale oficiale furnizate de Agenția pentru Infrastructura Rutieră (RIA). Șoferii pot obține o vinietă personal la unul dintre cele 27 de departamente regionale de drumuri sau la ghișeele de la principalele puncte de frontieră. Totodată, mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinieta pentru Bulgaria.

La ghișeele oficiale, plata se poate face în numerar. În plus, există 464 de terminale de taxare cu autoservire în toată țara care acceptă plăți cu cardul.

Vinietele electronice pot fi cumpărate online prin platformele oficiale, printre care:

www.vinetki.bg

www.tollpass.bg

www.digitoll.bg

www.yettel.bg

www.A1.bg

www.vivacom.bg

Unde merg banii? Peste 35% din drumurile secundare din Bulgaria sunt într-o stare proastă

Aceasta este prima majorare semnificativă a taxelor rutiere din ultimii 7 ani, tarifele rămânând neschimbate încă de la introducerea sistemului electronic, în 2019. Nevoia de fonduri a fost anunțată inițial de ministrul de finanțe, Galab Donev, în cadrul proiectului de buget pentru 2026.

Guvernul de la Sofia estimează că noua taxare va genera venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro în acest an și peste 48 de milioane de euro anual în perioadele următoare. Autoritățile au explicat exact unde vor fi direcționați acești bani:

Reabilitarea infrastructurii degradate: Evaluările tehnice arată că peste 35% din rețeaua de drumuri de clasa a doua și a treia (peste 7.000 de kilometri) se află într-o stare nesatisfăcătoare sau de-a dreptul proastă. Fondurile actuale acopereau doar reparațiile de urgență. Siguranță rutieră conform normelor UE: Se vor face investiții în marcaje rutiere durabile din material termoplastic, înlocuirea parapetelor deteriorate, sisteme de avertizare sonoră și iluminat automatizat cu LED-uri în zonele cu risc ridicat de accidente. Modernizarea sistemului de monitorizare: O parte din bani va finanța actualizarea sistemelor software și extinderea rețelei de camere video pentru trafic, obiectivul fiind reducerea ratei de neplată a taxelor sub pragul de 2%.

Proiectul rămâne în consultare publică până la aprobarea sa oficială de către Executivul bulgar, însă șoferii români care își planifică vacanțele în luna august trebuie să își bugeteze de pe acum costuri mai mari pentru tranzitarea Bulgariei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE