În dimineața zilei de 6 martie, Viorel Lis a ajuns de urgență la spital cu salvarea, după ce s-a simțit foarte rău. Soția sa a povestit că acesta a simțit o durere insuportabilă în piept.

Fostul primar al Capitalei a fost operat de urgență, i s-a montat un stent la inimă. Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, a stat o perioadă la Terapie Intensivă, apoi a fost mutat în salon, iar în data de 14 martie a fost externat. Primele declarații despre starea lui Viorel Lis le-a făcut chiar la TV, într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”.

O echipă a mers la soții Lis acasă. Stând comod pe un scaun, fostul primar a povestit printre lacrimi despre starea lui de sănătate. E în recuperare acum. „Nu știu ce va mai urma. Au fost zile triste. Am avut durerea aia maximă la inimă, cu o amorțire a mâinii și o transpirație puternică. Am plâns pentru prima dată. Eram sigur că n-o să mă mai întorc.

M-am gândit la ce e mai rău. Eram aproape sigur că n-o să mai văd casa, că n-o s-o mai văd pe Oana. Am probleme și cu pareza. Am avut tot felul de ședințe, dar nu au avut efect. Am plătit destul”, a declarat Viorel Lis, conform fanatik.ro.

Oana Lis a fost foarte îngrijorată pentru starea soțului ei, s-a gândit că aceasta nu o să se mai facă bine. I-a luat chiar și un loc de veci, s-a gândit la ce era mai rău.

„A fost foarte greu. Eu mi-am dat seama după simptome că e infarct, eu citisem. Nu voiam să cred, la început bineînțeles că e negarea. Din păcate, lui îi era rău de câteva zile și acum tot regret că nu am fost la cardiolog. Viorel a tot amânat. Viorel a tot amânat și a ajuns la infarct.

Acum, din păcate, este în perioada de recuperare, inima merge 50 %, dar mulțumim doctorilor de la Spitalul Floreasca, e o minune că i-au salvat viața. Nu credeam că se mai întoarce acasă nici eu. M-am pregătit, sincer, Viorel nu avea nici loc de veci. Am vorbit cu verișoara lui Luminița și i-a făcut loc de veci acolo”, a completat ea.

Se știe că Viorel Lis are mai multe probleme de sănătate, a fost diagnosticat cu diabet, a fost infectat și cu COVID-19 recent și nici nu se mai poate deplasa singur prea bine.

