”Nu am răspuns încă dlui Frans Timmermans, dar pentru mine există o dezamăgire. Este pentru prima dată, în nouă ani cât am stat la Bruxelles în calitate de europarlamentar, am văzut multe comisii europene, dar niciodată… Mie mi se pare că acum se acționează politic și în momentul în care mai sunt două săptămâni până la alegeri să trimiți o astfel de scrisoare guvernului României mi se pare nepotrivit. Guvernul României nu a luat nicio decizie pe Justiție”, a spus premierul Româniai, la Prahova.

Potrivit premierului, „nu se poate imputa guvernului României că a luat o decizie legată de ce se reproșează în scrisoare”.

„Al doilea lucru, Parlamentul României este legislativul, este ales prin votul cetățenilor. Este dreptul Parlamentului României să legifereze și asta a făcut. iar ca să ceri guvernului să vină să intervină pe legi pe care le-a dat parlamentul nu se poate, pentru că știm că trebuie să avem separarea puterilor în stat”, a spus ea.

Viorica Dăncilă a menţionat că faptul că se vine cu acea amenințare cu articolul 7 i se pare „un lucru periculos”.

„În scrisoare mai vorbește dl prim-vicepreședinte despre un mecanism care să se aplice României. Eu cred că despre acest mecanism am mai avut discuții în cadrul Parlamentului European, pentru toate statele membre, pe criterii precise, pe criterii corecte, care să se aplice tuturor statelor. Tocmai vorbeam de dublu-standard și vedem că acesta se încearcă să se aplice din nou României. O să-i răspund dlui Timmermans și o că cer ca țara mea și românii să fie tratați în mod corect, ca și ceilalți cetățeni din Uniunea Europeană. Mi se pare o abordare care nu este corectă. Noi și așa avem MCV pentru România și Bulgaria. Croația, care a intrat în urma noastră, nu are mecanism”, a mai spus Dăncilă.

Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans le-a trimis autorităţilor române o nouă scrisoare în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de evoluţiile referitoare la statul de drept în România.

Scrisoarea este adresată preşedintelui Klaus Iohannis, preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi premierului Viorica Dăncilă, după cum a declarat în conferinţa de presă a CE purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas.

„Confirmăm că această scrisoare a fost trimisă vinerea trecută și este o scrisoare care prezintă chestiunile care îngrijorează Comisia în ceea ce privește respectarea statului de drept în România”, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, la Bruxelles.

Margaritis Schinas a mai spus că principalele îngrijorări la adresa României „se referă la evoluțiile care interferează cu independența judiciară și lupta eficientă împotriva corupției, inclusiv protecția intereselor financiare ale UE și, în special, a amendamentelor recent adoptate la codul penal, care riscă să creeze o situație de impunitate de facto pentru infracțiuni”.

