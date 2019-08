De Mihai Niculescu,

După cum se vede în imaginile surprinse de profesoara Sanda Junea, în locuința ei din Ciclova (foto), şarpele se plimbă fără teamă pe oalele de pe aragazul femeii. „În general noi ţinem uşa închisă, că ştim că sunt vipere. Dar am înfundat scurgerea la bucătărie şi a ieşit apă. Ca să se usuce mai repede am lăsat uşa puţin deschisă şi probabil că atunci a intrat în casă. Până acum nu au mai intrat, dar în curte găsim în fiecare an. S-au înmulţit foarte mult aici, toată lumea spune că intră şi în case”, a declarat femeia, potrivit caon.ro.

În Caraș, viperele se găsesc în zonele Oraviţa, Reşiţa şi Băile Herculane. „Într-adevăr, există zone în care avem o populaţie mai ridicată de vipere, cum ar fi: Clisura Dunării, Cheile Caraşului, Cheile Gârliştei, Valea Beiului, Valea Cernei, Ciudanoviţa etc. Este cunoscut faptul că acestea preferă zonele calcaroase şi, din acest motiv, judeţul nostru le oferă condiţii ideale“, explicau reprezentanții Wild Caraș-Severin.

