Știri Externe „Viscolul secolului”. SUA așteaptă o creștere a bilanțului furtunii de zăpadă, pe măsură ce salvatorii sapă în troiene De Ena Stanciu, . Ultimul update Marți, 27 decembrie 2022, 14:00

Salvează articol

Echipele de salvare se străduiesc în continuare să ajungă la locuitorii blocați din cauza nămeților în orașul Buffalo, din statul american New York, unde zeci de persoane au murit din cauza furtunii de zăpadă, relatează The Guardian și New York Times.