Raportul AIAS, publicat la un an de la accident

Cu parașuta folosită în ziua fatidică, bărbatul a mai realizat 26 de salturi. Accidentul nefericit a avut loc în 30 iunie 2024, pe aerodromul din Clinceni, județul Ilfov. După mai bine de un an de la eveniment, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a publicat raportul care explică condițiile în care s-a produs accidentul.

Vlad era printre cei mai experimentaţi instructori sportivi ai unei societăți din Clinceni, care oferă servicii de instructaj pentru cei care doresc să învețe parașutismul recreativ. Bărbatul făcea parte și dintr-o formație de cinci persoane care participa la competiții interne și externe de „formation skydiving”.

Vlad Aniţuloaiei, instructor de parasutism
Vlad Aniţuloaiei

Parașuta principală, deschisă la 900 de metri altitudine

„În data de 30 iunie 2024, pe aerodromul Clinceni (LRCN) a fost planificată activitate de zbor de pentru lansări parașutiști de la o înălțime de 4.000 metri, cu aeronava Pilatus PC6. Activitatea de zbor a fost începută cu efectuarea pregătirii nemijlocite, în cadrul căreia parașutiștilor participanți le-au fost aduse la cunoștință condițiile meteorologice, tipul salturilor ce vor fi executate și s-au recapitulat procedurile și regulamentul asociației. 

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Parașutistul implicat în eveniment a părăsit bordul aeronavei, a evoluat în cădere liberă, a deschis parașuta principală la o înălțime de 850-900 metri și a continuat zborul normal până la o înălțime de aproximativ 50 metri. Apropiindu-se de sol, a intrat într-o evoluție ce a avut ca rezultat atât creșterea vitezei de înaintare cât și a vitezei verticale, viteze ce nu au fost reduse până la contactul dur cu solul”, se precizează în raportul AIAS.

În urma impactului, Vlad Aniţuloaiei și-a pierdut cunoștința și au fost necesare îngrijiri medicale pentru stabilizarea acestuia în vederea transportării la spital cu un elicopter SMURD. Parașutistul a decedat după 1 oră și 25 minute de la internare. Leziunile traumatice au arătat un impact cu solul la o viteză de înaintare semnificativ ridicată.

salt parasuta1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Deținea licența de „parașutism categoria C”

Membrii echipei de anchetă au verificat parașuta victimei, dar nu au identificat defecțiuni. Bărbatul era deținător de licență validă și a fost autorizat să desfășoare activități de parașutism în România, în limita calificării „parașutism categoria C”. 

Potrivit legislației, parașutistul deținător de licență clasa C este eligibil pentru calificarea de instructor, exceptând calificarea de instructor de tandem, poate participa la salturi demonstrative, poate fi pasager în tandem pe timpul pregătirii pentru calificarea de instructor de tandem și pentru calificarea de reînnoire de licență. 

Condițiile impuse sunt să aibă cel puțin 200 salturi în care să acumuleze cel puțin 60 minute de cădere liberă controlată și să finalizeze cu succes 50 formații preplanificate sau 50 formații de parașutiști din cădere liberă, cel puțin câte 10 din fiecare, iar la fiecare formație să participe cel puțin 4 parașutiști. De asemenea, trebuie să promoveze o serie de examene scrise, orale și practice. 

Surpriza anchetatorilor a venit în momentul în care a fost finalizat raportul de expertiză medico-legală.

„Examenul toxicologic a evidențiat prezența în sânge a alcoolului și, de asemenea, prezența componentei psihoactive principale a canabisului (tetrahidrocanabiol). Alcoolemia evidențiată sugerează faptul că de la încetarea consumului de alcool până la momentul executării saltului nu a fost o distanță temporală de minim 8 ore. 

În literatura de specialitate se afirmă că tetrahidrocanabiolul este responsabil de principalele efecte psihoactive ale consumului de canabis, cele mai frecvente fiind sedarea, euforia, halucinațiile auditive, vizuale sau tactile, diminuarea atenției, afectarea timpilor de reacție, distorsionarea timpului. 

Printre efecte se numără o percepție deformată a trecerii timpului, în sensul de încetinire a reacțiilor de integrare în mediu, implicit cu aprecierea deformată a distanțelor, astfel încât diminuarea capacității fizice de a acționa pentru a încerca să-și salveze viața poate fi rezultatul asocierii substanțelor relevate de examenul toxicologic”, se afirmă în documentul consultat de Libertatea. 

Cu alte cuvinte, aflat sub influența substanțelor interzise, Vlad Aniţuloaiei nu ar mai fi fost capabil să ia deciziile corecte astfel încât să aterizeze în condiții de siguranță.

Reprezentanții AIAS au analizat ultimele secunde ale zborului, pe baza unor filmări realizate la fața locului, și au concluzionat că la apropierea față de sol parașutistul a început un viraj pe partea stângă, concomitent cu accelerarea parașutei. 

Zborul în coborâre a continuat cu un viraj pe partea dreaptă și cu mărirea vitezei de înaintare. La un moment dat, acesta a încercat să redreseze parașuta însă nu a mai avut timp pentru că a urmat prăbușirea pe sol. 

„Accidentul a fost cauzat de impactul dur al parașutistului cu solul la viteză de înaintare mare, pe fondul diminuării capacității fizice de a acționa pentru a încerca să-și salveze viața”, este concluzia finală a anchetei desfășurate în acest caz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine”
Știri România 10:11
Ultimul mesaj public transmis de Ioana Popescu. Lui Gigi Becali i s-a adresat: „Familia dansului este prin alianță rudă cu mine”
Cine a fost și cu ce s-a ocupat Ioana Popescu, cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”. Declarațiile controversate pe care le-a făcut
Știri România 09:46
Cine a fost și cu ce s-a ocupat Ioana Popescu, cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”. Declarațiile controversate pe care le-a făcut
Parteneri
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Adevarul.ro
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută
Fanatik.ro
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Cât costă geanta verde Louis Vuitton purtată de Elena Udrea în București. La două luni de la ieșirea din închisoare, a revenit la aparițiile scumpe
Stiri Mondene 12:26
Cât costă geanta verde Louis Vuitton purtată de Elena Udrea în București. La două luni de la ieșirea din închisoare, a revenit la aparițiile scumpe
Fetița Biancăi Drăgușanu, cu șarpele în brațe de ziua ei. Mama a îndeplinit dorința copilului: „De ziua ei facem ce și-a dorit”
Stiri Mondene 11:22
Fetița Biancăi Drăgușanu, cu șarpele în brațe de ziua ei. Mama a îndeplinit dorința copilului: „De ziua ei facem ce și-a dorit”
Parteneri
INTERVIUL ALTFEL. Ce-l ține treaz nopțile pe Chef Sorin Bontea. Cu umor, despre viață și televiziune: „Mi-au tăiat cablul”
TVMania.ro
INTERVIUL ALTFEL. Ce-l ține treaz nopțile pe Chef Sorin Bontea. Cu umor, despre viață și televiziune: „Mi-au tăiat cablul”
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
ObservatorNews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt