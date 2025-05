Mai precis, anchetatorii spun că Vlad Oprea și-a exercitat funcția de primar, deși i s-a interzis acest lucru.

Procurorii DNA au propus „înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauțiune cu măsura arestării preventive, față de inculpatul OPREA VLAD GHEORGHE, primar al orașului Sinaia, județul Prahova, aflat sub control judiciar pe cauțiune, deoarece acesta ar fi încălcat cu rea-credință, obligația de a nu exercita funcția de primar al orașului Sinaia, în exercitarea căreia a comis faptele”, se arată în comunicat.

Mai precis, DNA acuză că, în perioada martie–aprilie, deși se afla sub control judiciar pe cauțiune și avea interdicția de a exercita funcția de primar, Vlad Oprea nu a respectat acest lucru și a dat dispoziții directe viceprimarului din Sinaia, vizând:

exercitarea atribuțiilor referitoare la relația cu consiliul local

exercitarea atribuțiilor referitoare la bugetul local

exercitarea de atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor.

Pe 23 ianuarie, primarul PNL din Sinaia a fost reținut de DNA. Surse judiciare au spus că el i-a cerut patronului de la Nordis, Vladimir Ciorbă, și a și primit o mită de aproape 240.000 euro pentru a înlesni obținerea documentației necesare construirii unui hotel. Ciorbă este cel care l-a reclamat apoi la DNA.

Vlad Oprea a fost acuzat de DNA de mai multe infracțiuni, printre care luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani.

Primarul din Sinaia nu a fost însă arestat preventiv după reținerea de 24 de ore, ci a fost eliberat și pus sub control judiciar sub cauțiune. Liberalul a spus că nu a avut cei 600.000 de lei ceruți pentru cauțiune, dar a precizat că mama lui, care are 83 de ani, a garantat cu casa în care locuiește. Totodată, a primit din partea DNA interdicția de a mai fi primar în Sinaia.

Vlad Oprea este sub control judiciar de patru luni.

