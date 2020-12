Acesta a menţionat că nu intenţionează să păstreze suma cerută ca despăgubiri, ci o va investi într-un proiect comunitar.

Teohari a anunțat printr-un comunicat de presă citat de News.ro că „a venit momentul” să înceapă inevitabilul proces în instanţă, care probabil se va întinde pe câţiva ani şi care se va îndrepta în special împotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ai Biroului Naţional care au votat pentru invalidarea candidaturii sale.

„După ce am epuizat orice cale de atac în interiorul partidului, am încercat să repar nedreptatea în justiţie. Instanţa a respins contestaţia mea la adresa listei USR PLUS, inclusiv înscrierea mea pe lista de candidaţi USR PLUS la circumscripţia diaspora. Nu mă dau bătut însă. Încerc să găsesc dreptatea, iniţiind acest nou proces, care este o acţiune în răspundere civilă”, a transmis Vlad Teohari.

El spune că prin invalidarea candidaturii i s-a adus un prejudiciu cert – pierderea şansei de a fi deputat, locul său pe listă fiind 100% eligibil, aşa cum s-a şi văzut după alegeri.

Teohari mai afirmă că, dacă va câştiga în instanţă, nu va deveni parlamentar, dar ar putea câştiga „echivalentul nedreptăţii în bani”.

”Este o încercare a mea şi a avocatului care mă reprezintă, colegul meu Dumitru Dobrev, de a responsabiliza factorii de decizie din USR şi pe politicieni în general. Dacă bunul simţ nu funcţionează, măcar justiţia să le arate liderilor politici că nu se pot comporta ca nişte satrapi”, a mai afirmat Teohari.

Pe 5 octombrie, candidatura lui Teohari pentru Camera Deputaţilor, care primise cel mai mare număr de voturi de la membrii USR şi PLUS din Diaspora, a fost respinsă de către Comisia de Arbitraj a USR, scrie G4Media.ro.

Vlad Teohari este inginer, stabilit în Franţa din 2016.

