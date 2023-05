Imagini transmise de televiziunea publică rusă îl arată pe Putin la o întâlnire cu ministrul economiei, Maksim Reşetnikov.

?????? ❗️❗️❗️❗️Putin’s first appearance since the news of the drone attack on the Kremlin. President met with Minister of Economic Development Reshetnikov pic.twitter.com/wC5Y5lEvl6

Liderul rus se afla în momentul atacului la reşedinţa sa de la Novo-Ogariovo, situată în apropiere de Moscova, unde-şi petrece cea mai mare parte a timpului.

Anterior în cursul zilei de joi, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, declarase că liderul de la Kremlin va reveni la biroul său oficial şi a dat asigurări că inclusiv în situaţiile extreme Putin întotdeauna îşi „menţine luciditatea, concentrarea şi claritatea în evaluările şi ordinele pe care le transmite”.

Peskov a evocat astfel răspunsul care va veni din partea Rusiei după acest atac, menţionând că mai multe opţiuni sunt examinate, fără a detalia.

Moscova a acuzat direct Washingtonul că se află în spatele acestui atac, pe baza raţionamentului că Ucraina nu recurge la astfel de acţiuni fără a avea aprobarea SUA. Atât Washingtonul, cât şi Kievul, prin vocea președintelui Volodimir Zelenski, au negat orice implicare.

Fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev a acuzat şi Bruxelles-ul că ar fi „aprobat” atacul cu drone asupra Kremlinului, după ce şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a cerut Rusiei „să nu folosească acest presupus atac drept scuză pentru a continua escaladarea războiului” în Ucraina, unde trupele Kievului pregătesc o contraofensivă pentru a încerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia.

„Este exact escaladarea conflictului, lucrul la care va conduce atacul terorist comis de autorităţile de la Kiev, ghidat de SUA şi aprobat de liderii UE. Asta este exact ceea ce doresc Washingtonul şi mulţi proşti de la Bruxelles”, a scris Medvedev pe Twitter.

Borrell has spoken out against using the attack on the Kremlin for possible further escalation of the conflict.



An impudent old fool.

It is exactly to the escalation of the conflict it will lead, the terrorist attack committed by the Kiev authorities, guided by the US, and…