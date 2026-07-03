Fostul președinte rus, al cărui regim menține legături strânse cu Republica Islamică Iran, a fost văzut vineri la Teheran, cu ocazia funeraliilor lui Ali Khamenei, conform unor imagini difuzate la televiziunea de stat.

Dmitri Medvedev, prezentat de televiziunea iraniană drept „emisar” al lui Vladimir Putin, a fost primit apoi de președintele iranian Massoud Pezeshkian și de ministrul de Externe Abbas Araghchi.

Delegați din 100 de țări sunt prezenți la înmormântarea lui Ali Khamenei

Prim-ministrul pakistanez Shebaz Sharif, un mediator între Teheran și Washington, așa-zisul ministru de Externe al talibanilor afgani, precum și delegații ale mișcării șiite libaneze Hezbollah și mișcării islamiste palestiniene Hamas participă de asemenea la funeraliile fostului lider suprem iranian.

Ahmad Vahidi, șeful Gărzilor Revoluționare ale Republicii Islamice Iran, s-a afișat la rândul lui pentru prima dată în public după declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Discret de la începutul războiului, probabil pentru a evita să fie asasinat, la fel ca predecesorul său, Ahmad Vahidi a pus o mână pe sicriu şi s-a rugat, potrivit unei fotografii difuzate de agenţia de presă Fars.

Cinci zile de funerarii

Autoritățile iraniene susțin că între 15 și 20 de milioane de oameni vor participa la acest omagiu național de cinci zile care urmează să înceapă oficial sâmbătă.

Evenimentul este conceput ca o demonstrație propagandistică de forță, la șase luni de la protestele majore față de costul ridicat al vieții și regimul de la Teheran.

Cadavrul ayatollahului Ali Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în Marea Mosalla, complexul religios şi ceremonial din Teheran. O procesiune funerară este prevăzută pe 6 iulie pe străzile principale din Teheran, după care trupul său va fi transportat la cel mai important centru religios al țării, Qom, unde alte ceremonii funerare sunt programate 7 iulie.

Pe 8 iulie, trupul neînsuflețit al lui Khamenei va fi trimis în Irakul vecin pentru organizarea unor ceremonii separate de bun-rămas pentru musulmanii șiiți locali din Karbala și Najaf. Înmormântarea va avea loc pe 9 iulie, în orașul al fostului lider suprem iranian, Mashhad.

Pereții Marii Mosalla sunt ornați cu portrete mari ale bărbatului care a servit ca lider suprem timp de mai bine de trei decenii, steaguri negre în semn de doliu și steaguri roșii, simboluri ale martiriului și răzbunării, conform unor imagini surprinse de AFP.

Prezența lui Mojtaba Khamenei, incertă

Massoud Pezeshkian și-a prezentat omagiile vineri, alături de oficiali de rang înalt, printre care și influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negocieri a Iranului.

Ali Khamenei, cel mai longeviv lider suprem de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian israeliano-american efectuat asupra reședinței sale, pe 28 februarie.

Planificate inițial pentru martie, funeraliile de stat au fost amânate din cauza războiului. Regimul de la Teheran susține că vor fi cele mai mari din istoria Iranului.

Alături de sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse cele ale apropiaților săi, ucişi şi ei în prima zi a războiului, printre care se numără una dintre fiicele sale, un ginere, o noră şi o nepoată de trei ani.

Prezenţa fiului lui Ali Khamenei, Mojtaba, care i-a succedat oficial în funcţia de lider suprem, nu a fost confirmată. Rănit în timpul atacurilor care l-au ucis pe tatăl său, Mojtaba Khamenei se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite şi nu a apărut în public.