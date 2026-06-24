Putin spune că NATO folosește „amenințarea rusă” pentru a se înarma

Putin a spus că, până acum, statele NATO s-au limitat la sprijinirea Ucrainei. Acum, susține el, în Occident se vorbește deschis despre pregătirea unui război împotriva Rusiei și despre creșterea bugetelor militare.

„Suntem pregătiți să răspundem operațional și adecvat la toate amenințările interne și externe”, a spus președintele rus.

Liderul rus a acuzat statele NATO și Uniunea Europeană că folosesc ideea unei amenințări militare din partea Rusiei pentru a justifica majorarea cheltuielilor de apărare. Putin susține însă că Rusia nu urmărește o confruntare cu Occidentul, ci un sistem internațional „multipolar”, în care securitatea fiecărei țări să fie garantată.

Rusia cheltuie masiv pentru armată

Deși acuză NATO de militarizare, Rusia alocă sume uriașe pentru război și securitate. Aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei merg în prezent către armată, dotări militare și securitate, potrivit Agerpres.

Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei, iar armata rusă încearcă să avanseze pe front, în timp ce Ucraina lovește tot mai des infrastructura militară, energetică și logistică folosită de Rusia. Ucraina a lovit în ultimele luni tot mai multe obiective de pe teritoriul Rusiei sau din zonele ocupate de Rusia. Țintele au inclus rafinării, depozite de combustibil, instalații energetice, poduri, radare și sisteme de apărare antiaeriană. Inclusiv cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia, la o distanță de doar 15 kilometri de Kremlin, a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene în dimineața zilei de 16 iunie. Evenimentul a provocat un incendiu de proporții la una dintre instalațiile vitale pentru funcționarea complexului energetic

Putin spune că este pregătit pentru negocieri cu Ucraina

În același discurs, Putin a spus că Rusia este pregătită pentru tratative de pace cu Ucraina, dar pe baza rezultatelor discuțiilor de la Istanbul din 2022. Acele negocieri nu au dus la oprirea războiului, iar pozițiile Moscovei și Kievului au rămas foarte îndepărtate.

Rusia cere în continuare recunoașterea controlului său asupra unor teritorii ucrainene, în timp ce Ucraina cere retragerea trupelor ruse și restabilirea integrității sale teritoriale.

Iar guvernele europene se tem că Vladimir Putin ar putea considera următorii doi ani drept momentul ideal pentru a testa angajamentul Occidentului față de NATO. Oficiali din domeniul apărării și parlamentari avertizează asupra unei „ferestre de oportunitate” periculoase.

Crimeea, lovită tot mai des

Situația este tensionată în special în Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014 și folosită de Moscova ca bază militară și logistică. Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii ruse din Crimeea. Țintele includ depozite de combustibil, stații de gaze, sisteme antiaeriene și radare.

Ministrul ucrainean al transformării digitale, Mihailo Fedorov, a spus recent că Ucraina vrea să izoleze Crimeea prin atacuri cu drone. Aproape jumătate din Crimeea ocupată de Rusia ar fi rămas fără electricitate după un atac masiv cu drone produs în noaptea de luni spre marți, 23 iunie. În mai multe zone au fost raportate explozii și incendii, iar circulația pe Podul Kerci a fost oprită pentru mai bine de cinci ore,

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