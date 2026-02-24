O chestiune de siguranță pentru Europa

În timp ce Ucraina comemorează marți patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, centrala nucleară din Zaporojie rămâne sub ocupație rusească.

Statutul acestei instalații – cine o operează, cine o securizează și cum este monitorizată – nu este doar o chestiune de suveranitate, ci și de siguranță a întregii Europe.

Anna Davis, expertă în politici și strategii în domeniul nuclear, avertizează pentru The Sun că „un milion de lucruri ar putea merge prost” la centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa.

Acest avertisment vine în contextul în care regimul de la Moscova folosește centrala nucleară din sudul Ucrainei ca „monedă de schimb pentru a obține concesii maxime” din partea conducerii de la Kiev.

„Atât de multe lucruri ar putea merge prost”, insistă Anna Davis.

Potențiale riscuri

Experta menționează o listă lungă de riscuri, de la tacticile Rusiei de a ascunde informații de inspectorii internaționali aflați la fața locului până la o simplă eroare umană.

„Este imposibil de spus cum ar putea arăta un accident nuclear. Putem considera că nu ar arăta, în mod cert, exact ca la Cernobîl, dar ar fi totuși unul dintre cele mai grave dezastre umanitare din Europa”, afirmă Davis.

Situată în orașul Enerhodar, pe malul stâng al fluviului Nipru, centrala nucleară din Zaporojie este ocupată din 4 martie 2022, iar angajații de acolo sunt ținuți ostatici. Este vorba de prima centrală nucleară funcțională capturată în istorie într-o zonă de război.

Din septembrie 2022, cele șase reactoare ale centralei au fost plasate în diferite stări de oprire, depinzând de linii electrice externe fragile și de personalul ucrainean redus la minimul necesar pentru a opera instalațiile.

„Întrebările despre ce s-ar putea întâmpla în caz de accident se bazează pe experiențele istorice de la Cernobîl și Fukushima. Am mai experimentat acest lucru de două ori. Așadar, este firesc să ne întrebăm: «S-ar putea repeta aceeași situație?»”, observă Anna Davis.

Cel puțin 13 țări, inclusiv Rep. Moldova și România, ar putea fi afectate în cazul unei scurgeri radiații

Folosind date meteorologice și un model de dispersie atmosferică, un grup de cercetători a simulat modul în care s-ar putea propaga radiațiile în cazul unui accident major. Studiul a fost publicat în revista Military Medicine.

În cea mai mare parte a Europei, nivelurile de contaminare ar rămâne probabil relativ scăzute, sugerează studiul. În schimb, în zonele din imediata vecinătate a orașului Zaporijia, nivelurile de contaminare ar putea fi extrem de ridicate.

În unele scenarii, nivelurile de radiații sunt comparabile cu cele înregistrate în anumite părți ale Japoniei după dezastrul de la Fukushima și suficient de ridicate pentru a justifica evacuări și o monitorizare pe termen lung a sănătății.

Studiul indică, de asemenea, că anumite părți din Balcani și Italia ar putea fi afectate de concentrații mari de radiații în anumite condiții meteorologice.

Anterior, Institutul Hidrometeorologic Ucrainean a cartografiat norul de radiații provenit de la o potențială scurgere, arătând că acesta ar putea ajunge până la granița cu Austria.

Un total de 13 țări ar putea fi afectate, și anume Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, România, Serbia, Ungaria, Slovacia, Cehia și mare parte din vestul și sudul Rusiei.

Riscurile nu sunt teoretice

Până în prezent, riscurile nu au fost doar teoretice. Bombardamentele asupra orașului Enerhodar și distrugerea barajului Kahovka, care a compromis nivelul apei din rezervorul folosit pentru răcirea centralei nucleare, au crescut masiv amenințările.

Comparând ceea ce s-a întâmplat la Cernobîl cu o posibilă scurgere radioactivă la Zaporojie, Anna Davis remarcă următoarele aspecte: „Marea diferență este că vedem pentru prima dată când un stat ocupă o centrală nucleară a unui alt stat. Până acum, acest lucru nu a fost luat în considerare în dreptul internațional ca o posibilitate. Am luat în considerare atacurile teroriste împotriva centralelor electrice, (…) am luat în considerare, de asemenea, furtul de deșeuri radioactive și utilizarea acestora pentru a fabrica bombe murdare, dar în termeni de actori non-statali”.

„Marele avertisment este că aceasta nu este o centrală nucleară oarecare și acesta nu este un ocupant oarecare”, punctează experta.

O pradă vitală de război

Ocupația rusească nu este doar militară, ci și corporativă. Rosatom, corporația nucleară a statului rus, este un beneficiar al capturării centralei.

Anul trecut, regimul de la Moscova și-a confirmat planurile pe termen lung ca Rosatom să preia controlul asupra centralei și să o conecteze la propria rețea electrică. Prin urmare, este puțin probabil ca Rusia să renunțe la această pradă vitală de război.

Și totuși, există o serie de calcule pe care ar trebui să le facă mai întâi. Davis notează că Rosatom nu poate pur și simplu să repornească reactoarele – nici legal, nici tehnic.

Și o posibilă monedă de schimb

Centrala rămâne oficial în proprietatea Ucrainei, în timp ce reactoarele sale folosesc combustibil nuclear de origine americană. Aceasta înseamnă că orice încercare a Rusiei de a le opera ar putea încălca legislația americană și ar putea declanșa un răspuns internațional.

Toate cele șase reactoare sunt în prezent în stare de oprire la rece, o situație care ar necesita un proces complex, atent monitorizat, pentru a fi inversată. Repornirea lor s-ar confrunta cu obstacole tehnice, mai ales având în vedere că Rosatom nu a fost implicată în întreținerea sau modernizarea centralei de zeci de ani.

Deși reactoarele se bazează pe modele din epoca sovietică, familiare inginerilor ruși, sistemele cheie de control, protecție și monitorizare, precum și tipurile de combustibil, au fost modernizate de atunci sub supraveghere ucraineană.

„Rusia folosește centrala electrică ca monedă de schimb pentru a obține concesii maxime din partea Ucrainei. Aceasta este mentalitatea de la Kremlin”, conchide Anna Davis.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pisicile nu se atașează emoțional de stăpânii lor și nu îi văd ca pe niște protectori, conform unui nou studiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
Trei vedete din Premier League au asistat la cea mai provocatoare defilare din cadrul Săptămânei Modei de la Londra
GSP.RO
Trei vedete din Premier League au asistat la cea mai provocatoare defilare din cadrul Săptămânei Modei de la Londra
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Câți bani a atras România de la Uniunea Europeană în cadrul Programului pentru Mediu și Politici Climatice. Care sunt județele cu cea mai intensă activitate
Analiză
Știri România 20:00
Câți bani a atras România de la Uniunea Europeană în cadrul Programului pentru Mediu și Politici Climatice. Care sunt județele cu cea mai intensă activitate
Reprezentanții polițistilor au forțat intrarea în Guvern pentru a vorbi cu Bolojan. „Vrea să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”
Știri România 18:44
Reprezentanții polițistilor au forțat intrarea în Guvern pentru a vorbi cu Bolojan. „Vrea să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”
Parteneri
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Adevarul.ro
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:26
Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Au furat 7 milioane de euro timp de 13 ani, la ISJ Constanţa. Trei şefi nu au sesizat nimic
ObservatorNews.ro
Au furat 7 milioane de euro timp de 13 ani, la ISJ Constanţa. Trei şefi nu au sesizat nimic
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Trei vedete din Premier League au asistat la cea mai provocatoare defilare din cadrul Săptămânei Modei de la Londra
GSP.ro
Trei vedete din Premier League au asistat la cea mai provocatoare defilare din cadrul Săptămânei Modei de la Londra
Parteneri
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Mediafax.ro
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Guvernul Bolojan a adoptat tăierile masive în aparatul de stat și pachetul de relansare economică / Creşterea plafonului de TVA la încasare I VIDEO
LiveText
Politică 21:40
Guvernul Bolojan a adoptat tăierile masive în aparatul de stat și pachetul de relansare economică / Creşterea plafonului de TVA la încasare I VIDEO
Permisul auto va fi suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: „Doar 40% dintre ele sunt încasate”, acuză Bolojan
BREAKING NEWS
Politică 21:39
Permisul auto va fi suspendat pentru amenzile rutiere neplătite: „Doar 40% dintre ele sunt încasate”, acuză Bolojan
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC