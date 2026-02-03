„După pace, pot veni în Europa sute de mii de foști militari”

Potrivit lui Tsahkna, Rusia are în prezent aproximativ un milion de soldați implicați în războiul din Ucraina. Odată cu oprirea luptelor, o mare parte dintre aceștia ar putea fi redirecționați spre Europa, a declarat ministrul într-o reuniune a miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană de la Bruxelles.

„Rusia și Putin folosesc deja diferite persoane pentru a ataca societățile noastre. Dar, după pace, ne putem imagina că în Europa vor veni sute de mii de foști soldați”, a spus ministrul estonian, potrivit The Telegraph.

„Nu vor veni să muncească și să plătească taxe”

Oficialul estonian avertizează că acești oameni nu vor ajunge în Uniunea Europeană cu intenții pașnice.

„Cu siguranță nu vor veni cu un plan bun de a munci și de a plăti taxe. Vor veni cu intenții foarte rele. Vedem deja cum agenții speciale rusești organizează atacuri în diferite țări europene”, a mai declarat Tsahkna.

Ministrul de Externe al Estoniei spune că Rusia ar putea folosi orice pauză a luptelor din Ucraina pentru a-și muta agresiunea spre Europa, prin metode de război hibrid. În ultimele șase luni, serviciile de securitate estoniene au analizat scenarii în care Moscova ar putea folosi foști soldați pentru a intensifica acțiuni împotriva statelor NATO.

Estonia cere interdicție totală pentru foștii soldați ruși

Pe acest fond, Tsahkna a propus introducerea unui interdicții generale de intrare în spațiul Schengen pentru toți rușii care au luptat în Ucraina. Măsura ar include și vizele de muncă sau permisele de ședere.

„Sunt perfecți pentru astfel de misiuni. Au un trecut violent și sunt afectați psihic. Au ucis, au violat. Asta reprezintă un pericol foarte mare pentru securitatea Europei”, a spus ministrul, care avertizează că mulți dintre soldații ruși sunt foști deținuți sau infractori violenți, pe care Kremlinul nu îi mai vrea înapoi în Rusia.

„Pe front vedem foști deținuți și violatori, oameni periculoși. Putin nu îi vrea în Rusia. Vor deveni arme și vor fi trimiși în Europa. NATO știe cum să lupte cu armata rusă, dar asta este mai periculos și trebuie să acționăm acum, cât timp sunt încă pe câmpul de luptă”, a declarat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE