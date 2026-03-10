Atacuri la adresa lui Donald Trump, într-un ziar din Rusia

Ziarul rusesc Moskovsky Komsomolets afirmă tranșant că „Trump și-a pierdut mințile”, criticând aspru acțiunile președintelui american, relatează publicația poloneză Wiadomosci.

Potrivit autorului articolului, liderul american „și-a pierdut mințile în primăvară”. În opinia sa, acesta ar trebui să fie conștient de diferența dintre Venezuela și Iran atunci când spune că noile autorități din Iran ar trebui să obțină permisiunea sa pentru a guverna. Jurnalistul rus mai susține că că „președintele păcii și-a pierdut pur și simplu mințile”. De asemenea, el mai scrie că „împăratul nu are haine, sau mai degrabă, nu are bun simț”.

Potrivit acestuia, Trump spune prostii fără precedent despre faptul că Statele Unite au câștigat deja, că el ar trebui să aleagă noul lider al Iranului, că totul va fi din nou bine și că își va îndrepta atenția către Cuba.

Tensiunile din Iran aduc beneficii economice Rusiei

Mai multe publicații din Rusia evidențiază că majorarea prețului petrolului contribuie la creșterea veniturilor bugetare ale țării. Bugetul Federației Ruse este construit pe estimarea unui preț de 59 de dolari pe baril pentru petrolul Urals, însă evoluțiile recente de pe piața globală indică o posibilă creștere până la 75–80 de dolari pe baril. Jurnaliștii ruși sunt, în general, de acord că tensiunile din Iran aduc beneficii economice Rusiei.

Presa guvernamentală rusă subliniază, de asemenea, că această creștere a prețurilor petrolului reprezintă o oportunitate de a obține o relaxare a sancțiunile occidentale. Rusia anunță că poate furniza petrol și gaze cumpărătorilor din Europa. Potrivit publicației Kommersant, Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea de a furniza materii prime pentru Europa, dar pune două condiții: ca această cooperare să fie „pe termen lung” și să nu exercite „presiuni politice” asupra Moscovei.

Cu toate acestea, publicația Pravda subliniază că, deocamdată, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, doar India a decis să reia importurile de petrol rusesc.

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat luni, 9 martie, într-o convorbire telefonică „serioasă și constructivă”, despre războiul din Iran și conflictul din Ucraina.

