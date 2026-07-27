Președintele rus Vladimir Putin ar putea lansa o provocare directă la adresa NATO în următoarele luni, potrivit unor surse din serviciile de informații britanice. Kremlinul ar ținti să testeze hotărârea noului guvern britanic condus de Andy Burnham, profitând de faptul că atenția lui Donald Trump este concentrată pe situația din Iran.

Provocare a Rusiei pentru NATO

Serviciile de informații britanice avertizează că Moscova ar putea încerca să identifice punctele slabe în apărarea aliaților NATO, mai ales după ce Andy Burnham a preluat recent mandatul de prim-ministru al Marii Britanii, înlocuindu-l pe Keir Starmer.

În acest context, Rusia și-ar fi schimbat strategia, redirecționându-și „flota fantomă” de nave petroliere prin Atlantic, evitând Canalul Mânecii, unde luna trecută forțele britanice au interceptat una dintre navele suspecte.

Un incident recent a sporit îngrijorările autorităților britanice. O fregată a efectuat exerciții de tragere cu muniție reală la doar 74 de kilometri sud de Plymouth, sub supravegherea atentă a navelor britanice și franceze.

Serviciile de informații avertizează că Rusia pregătește o confruntare mai amplă cu NATO în viitorul apropiat.

„Există o credință puternică acum că Putin pregătește o confruntare directă cu NATO în următoarele luni”, a declarat o sursă din serviciile de informații britanice.

Acest lucru este influențat de mai mulți factori, inclusiv de percepția că Trump este distras de criza din Iran și de semnele de dezbinare din cadrul conducerii Ucrainei.

Tensiuni crescute cu Iranul

În paralel, relațiile dintre Marea Britanie și Iran devin tot mai tensionate. Teheranul a amenințat cu atacuri asupra bazelor militare britanice, considerându-le „ținte legitime” din cauza sprijinului oferit Statelor Unite pentru operațiuni defensive.

În acest context, serviciile secrete britanice au lansat o operațiune secretă amplă pentru a preveni eventuale atacuri.

Un alt motiv de îngrijorare pentru Londra este vulnerabilitatea față de rachetele balistice. Expertul în apărare Tim Ripley a menționat: „Comandantul-șef al forțelor armate americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, a confirmat că iranienii dețin o rachetă a cărei rază de acțiune ar putea lovi Londra”.

Reacția Marii Britanii

Ministerul Apărării din Marea Britanie a transmis că țara este pregătită să răspundă oricăror amenințări aeriene sau cu rachete, 24/7.

Secretarul pentru Apărare, Wes Streeting, a adoptat o poziție fermă față de acțiunile Rusiei: „Rusia nu trebuie să se îndoiască de hotărârea acestui guvern și a acestui prim-ministru de a face față agresiunii rusești, nu doar în Ucraina, ci și împotriva Marii Britanii și a aliaților noștri”.

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