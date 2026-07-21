Acest „exerciţiu” a avut loc „la aproximativ 40 de mile marine (74 de kilometri – n.r.) de Plymouth”, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

„Marina Regală a supravegheat exerciţiul, continuă să supravegheze îndeaproape activitatea navei şi este pregătită să apere securitatea naţională a Regatului Unit”, a dat asigurări el.

A Russian warship held a live-fire exercise in European waters.

The Neustrashimy frigate opened fire 40 nautical miles south of Plymouth.

The 30-minute drill took place in international waters.

Russia held a military exercise in European waters for the first time in a decade. pic.twitter.com/E5Wu6n1yfb — HG Policy (@hgpolicy) July 21, 2026

Ministerul Apărării de la Londra a menționat că nava rusă de război a avertizat nava britanică de patrulare HMS Tyne, prezentă în zonă, cu privire la faptul că intenţionează să desfăşoare un tir cu muniție reală şi i-a cerut să se repoziţioneze la o distanţă mai sigură.

Acest exerciţiu, catalogat drept „rar” de cotidianul britanic The Guardian, a durat aproximativ 30 de minute și a avut loc în ziua instalării noului premier Andy Burnham.

Tensiunile sunt în creștere între Londra și Moscova atât în Canalul Mânecii, cât și în apele din nordul Europei.

Acum o lună și o săptămână, forţele britanice au interceptat pentru prima dată, în Canalul Mânecii, un petrolier din flota-fantomă a Rusiei.

Două zile mai târziu, un velier înmatriculat în Regatul Unit a fost vizat de tiruri de avertisment trase de o navă rusă de război în timp ce naviga la sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice. Premierul britanic de atunci, Keir Starmer, a denunţat o acţiune „imprudentă” din partea Rusiei.

În ceea ce-l privește pe noul premier britanic Andy Burnham, Kremlinul a ținut să anunțe că nu are „nicio speranţă” pentru îmbunătățirea relațiilor între Moscova și Londra.

La rândul lui, Andy Burnham a discutat chiar din prima zi de mandat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și și-a declarat sprijinul pentru Ucraina. Cei doi lideri de stat au convenit să organizeze în perioada următoare o întâlnire față în față.

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