Cine va beneficia de combustibil

„Combustibilul va fi livrat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, a declarat Serghei Aksionov, liderul peninsulei susținut de Rusia, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty.

Într-un mesaj video publicat pe Telegram, Aksionov nu a oferit o dată clară pentru reluarea vânzărilor destinate populației.

În ultimele luni, armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone de rază medie asupra cisternelor de combustibil care aprovizionează Crimeea, legată de Rusia continentală doar prin podul Kerci și un coridor de aproximativ 100 de kilometri de teritoriu ocupat.

Atacurile cu drone au vizat rafinării, conducte și alte infrastructuri petroliere esențiale din Rusia, ceea ce a dus la penurii nu doar în Crimeea, ci și în regiunile rusești.

Ce spune Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris aceste lovituri ca fiind „sancțiuni pe termen lung” împotriva Rusiei.

Într-un raport din 21 iunie, Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit „logistica maritimă utilizată pentru transportul de petrol în regiunea Krasnodar a Rusiei și un depozit de combustibil din Kerci, aflat sub ocupație temporară”.

„În plus, au fost lovite cu succes facilități de logistică militară, împreună cu patru stații radar aparținând sistemelor [de apărare aeriană]… Rusia înțelege doar forța, iar forța noastră pe termen lung lucrează cu siguranță pentru pace”, a adăugat Zelenski.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 22:41
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Strict pentru asta”
Politică 21:30
Bolojan dezvăluie de ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea pentru funcția de premier: „Strict pentru asta”
Parteneri
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul.ro
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
Fanatik.ro
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Stiri Mondene 17:07
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Stiri Mondene 16:07
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
Redactia.ro
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 22:41
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru investitură
BREAKING NEWS
Politică 22:36
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru investitură
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham
Fanatik.ro
Celebra actriță din seriale populare ca Peaky Blinders sau Gambitul damei care îl susține pe Messi la Cupa Mondială. A fost filmată alături de Beckham
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina