Cine va beneficia de combustibil

„Combustibilul va fi livrat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, a declarat Serghei Aksionov, liderul peninsulei susținut de Rusia, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty.

Într-un mesaj video publicat pe Telegram, Aksionov nu a oferit o dată clară pentru reluarea vânzărilor destinate populației.

În ultimele luni, armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone de rază medie asupra cisternelor de combustibil care aprovizionează Crimeea, legată de Rusia continentală doar prin podul Kerci și un coridor de aproximativ 100 de kilometri de teritoriu ocupat.

Atacurile cu drone au vizat rafinării, conducte și alte infrastructuri petroliere esențiale din Rusia, ceea ce a dus la penurii nu doar în Crimeea, ci și în regiunile rusești.

Ce spune Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris aceste lovituri ca fiind „sancțiuni pe termen lung” împotriva Rusiei.

Într-un raport din 21 iunie, Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit „logistica maritimă utilizată pentru transportul de petrol în regiunea Krasnodar a Rusiei și un depozit de combustibil din Kerci, aflat sub ocupație temporară”.

„În plus, au fost lovite cu succes facilități de logistică militară, împreună cu patru stații radar aparținând sistemelor [de apărare aeriană]… Rusia înțelege doar forța, iar forța noastră pe termen lung lucrează cu siguranță pentru pace”, a adăugat Zelenski.

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