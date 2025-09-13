Unei mașini Volkswagen i-au fost dați înapoi 640.000 km: „Întâlnim frecvent mașini care au kilometrajul modificat”

O mașină cu istoric spectaculos, dar periculos

Potrivit datelor publicate de carVertical, autovehiculul și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în Austria, unde în 2022 a ajuns la 814.426 km parcurși. Concret, mașina Volkswagen Caravelle a parcurs aproximativ 20 de ori înconjurul lumii.

În 2023, mașina a fost înmatriculată în Franța, iar ulterior a ajuns în România.

Însă, odată cu schimbarea țării de înmatriculare, kilometrajul afișat a scăzut brusc la 174.399 km, ceea ce înseamnă că peste 640.000 km au fost „șterși” de pe odometru.

Raport Car Vertical – Foto: Blog CarVertical

O problemă frecventă în piața auto second-hand

Specialiștii carVertical atrag atenția că acest caz nu este singular.

„Întâlnim frecvent, în toată Europa, mașini care au kilometrajul modificat. Uneori este vorba de 20.000 km, dar adesea vorbim de sute de mii de kilometri șterși de pe odometru”, au transmis reprezentanții companiei.

Conform unui studiu realizat anterior, cumpărătorii plătesc în medie cu 21% mai mult pentru un vehicul cu kilometraj dat înapoi.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Situația este și mai des întâlnită la mașinile importate, întrucât nu există un registru auto unic european care să urmărească istoricul real al unui vehicul pe toată durata de viață.

Ce riscă noii proprietari

Un vehicul care a depășit 800.000 km are componente extrem de uzate, ceea ce înseamnă cheltuieli constante cu reparațiile. Dincolo de problemele financiare, există și un risc de siguranță pentru șofer și pasageri.

„Ne putem doar imagina cât de uzate sunt componentele unei mașini care a parcurs peste 800.000 km. Noul proprietar va avea, fără îndoială, de plătit enorm de mulți bani pentru reparații. Nu va fi deloc surprinzător nici faptul că mașina probabil se va strica constant, din senin.”, scriu experții CarVertical.

Experții recomandă cumpărătorilor să verifice istoricul complet și să ducă mașina la un service autorizat pentru o inspecție amănunțită, înainte de a semna contractul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE