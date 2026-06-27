Patru fabrici amenințate cu închiderea

Planul de restructurare ar include închiderea a patru fabrici: fabricile Volkswagen din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și fabrica Audi din Neckarsulm. Producția în aceste locații ar urma să fie oprită odată cu finalizarea ciclului de viață al modelelor actuale, conform informațiilor publicate de „Manager Magazin”.

În plus, Volkswagen ar putea demara o reorganizare semnificativă, care presupune separarea mărcii Volkswagen și a diviziei de componente în entități independente. Această restructurare ar putea facilita viitoare tranzacții pe piața de capital și ar face grupul mai flexibil în fața provocărilor economice actuale.

Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să comenteze direct informațiile din documentele interne confidențiale. Cu toate acestea, acesta a reiterat că „grupul, la fel ca întreaga industrie auto, trece printr-o transformare profundă pentru a deveni mai eficient, mai suplu și pentru a exploata mai bine sinergiile tehnologice”. Planul de restructurare urmează să fie discutat de Consiliul de Supraveghere pe 9 iulie.

Probleme financiare și competiția globală

Scăderea vânzărilor, concurența acerbă din partea producătorilor chinezi, tarifele impuse de SUA și tranziția dificilă către mobilitatea electrică au creat un context economic extrem de provocator pentru Volkswagen.

Potrivit datelor financiare din primul trimestru al anului 2026, profitul operațional al grupului a scăzut cu 14,3%, ajungând la 2,5 miliarde de euro, iar marja operațională a coborât la 3,3%, față de 3,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile au scăzut cu 2,5%, fiind raportate la 75,7 miliarde de euro, sub așteptările analiștilor. De asemenea, profitul net s-a diminuat cu 28,4%, atingând 1,56 miliarde de euro.

Situația financiară a afectat și performanța acțiunilor Volkswagen la bursă. În prezent, acestea se tranzacționează între 77 și 78 de euro, aproape de minimul istoric.

Unul dintre cei mai mari producători auto din lume anunță reduceri masive de personal. Grupul Volkswagen spunea anterior că până în 2030 ar putea dispărea aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania, după ce profitul companiei a scăzut puternic. Anunțul apare într-o scrisoare către acționari inclusă în raportul anual al companiei.

Volkswagen a anunțat și că intenționează să scadă costurile cu 20% până la sfârșitul anului 2028.

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