În declarații făcute, liderul ucrainean a criticat presiunile europene de a permite reluarea circulației de petrol prin această conductă, care leagă țara producătoare Rusia de Europa, trecând prin Ucraina.

Conducta a fost oprită din ianuarie, după un atac rusesc, și s-a aflat în centrul unui conflict aprins între Ucraina și Ungaria.

Budapesta a acuzat Kiev că blochează în mod deliberat progresele în repararea infrastructurii, pentru a provoca o criză energetică în Ungaria.

Ca reacție, premierul ungar Viktor Orban a blocat eliberarea unei tranșe de 90 de miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei, necesare pentru a menține pe linia de plutire financiară această țară devastată de război.

Rusia a bombardat conducta de petrol „Prietenia” la Brody, în Ucraina, iar aprovizionarea nu a fost reluată de atunci. Guvernul maghiar consideră că acesta este un mod prin care vecinul său estic, aflat în război, exercită presiune asupra Ungariei.

Joi, Comisia Europeană a propus trimiterea unei misiuni de constatare a faptelor pentru a inspecta pagubele produse la conducta Drujba (înseamnă „prietenie” în limba rusă), într-o încercare de a rezolva disputa.

„Dacă am decis să restabilim livrările de petrol rusesc, atunci vreau să știe că eu sunt împotrivă. Dar dacă mi se impun condiții potrivit cărora Ucraina nu va primi arme, atunci, scuzați-mă, sunt lipsit de putere în această privință. Le-am spus prietenilor noștri din Europa că acest lucru se numește șantaj”, a declarat Zelenski.

Prețul petrolului a depășit în ultimele zile 100 de dolari pe baril, din cauza perturbărilor legate de războiul din Iran, care a început după loviturile americano-israeliene asupra Teheranului, din 28 februarie.

Statele Unite au relaxat sancțiunile pentru anumite transporturi de petrol rusesc ca răspuns la presiunea exercitată de creșterea prețurilor.

Sâmbătă, compania ucraineană de stat din domeniul petrolului și gazelor Naftogaz a anunțat că a organizat o informare pentru ambasadorii europeni și cei ai statelor din G7, cărora le-a prezentat situația conductei Drujba. Compania a precizat că aceasta a fost grav avariată în urma unui atac rusesc din ianuarie.

„Restabilirea unei astfel de infrastructuri este un proces tehnologic complex, care necesită timp, echipamente specializate și munca continuă a echipelor, chiar și sub amenințarea constantă”, a transmis Naftogaz.

