„Apreciez scrisoarea amabilă și prietenoasă de felicitare din partea Președintelui României, Nicusor Dan, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu provocări comune de securitate în regiunea noastră și lucrăm mână în mână pentru a le contracara. Ucraina apreciază cu adevărat sprijinul României și livrările esențiale de echipamente defensive care ajută la protejarea orașelor și comunităților noastre. Împreună, lucrăm pentru a aduce o pace durabilă”, a transmis Zelenski duminică seară, 24 august, pe rețeaua X.

Președintele Ucrainei nu a precizat totuși în ce a constat sprijinul militar acordat de România de la începutul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.

El a făcut însă publică scrisoarea în care Nicușor Dan i-a transmis că România rămâne alături de Ucraina și că își exprimă aprecierea pentru lupta dusă de țara vecină împotriva Rusiei.

„În numele meu personal și al poporului român, vă adresez calde felicitări cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, alături de gânduri de pace și bunăstare. România rămâne alături de țara dumneavoastră și îmi exprim, și pe această cale, toată aprecierea pentru forțele armate ucrainene și pentru curajul civililor ucraineni, care rezistă în lupta pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”, i-a scris Nicușor Dan în limba română.

I appreciate the kind and friendly congratulatory letter from President @NicusorDanRO marking Ukraines Independence Day. Ukraine and Romania face common security challenges in our region, and we are working hand in glove to counter them. Ukraine genuinely values Romanias… pic.twitter.com/S6UBoj93Tx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Președintele României a adăugat că „în ultimele luni, am asistat la atacuri barbare ale Rusiei”, care „continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU și normele de drept internațional” și care „nu dorește pacea și rămâne principala amenințare de securitate” în Europa.

În final, Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski că România va sprijini Ucraina nu doar în domeniul securității, ci și în procesul de reconstrucție și integrare europeană.

Miniștrii Apărării din România și Ucraina, Ionuț Moșteanu și Denis Șmîhal, s-au întâlnit luni, 25 august, la Kiev. Ucraina a anunțat că așteaptă ca România să livreze al 23-lea pachet de ajutor militar, ca parte a sprijinului oferit pentru a face față invaziei ruse începută acum trei ani și jumătate.

