Cele două runde de discuții ruso-ucrainene purtate la mijlocul lunii mai și la începutul lunii iunie la Istanbul au condus doar la schimburi de prizonieri de război și de soldați căzuți pe câmpul de luptă. Deocamdată, nu este prevăzută nicio întrevedere.

„Implementarea acordurilor din a doua întâlnire de la Istanbul este în desfășurare. Acest proces are nevoie de mai mult elan” a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X.

Today, I discussed with Rustem Umerov the work of Ukraines National Security and Defense Council and the Supreme Commander-in-Chiefs Staff, as well as personal tasks in the defense and negotiation spheres.



First, continue working with partners on arms agreements. We must fully…