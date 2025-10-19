Zelenski îl compară pe Putin cu Hamas și cere măsuri mai dure

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a comparat pe liderul rus Vladimir Putin cu organizația teroristă Hamas, într-un interviu acordat NBC News. Zelenski a subliniat necesitatea unei presiuni mai mari asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

În cadrul emisiunii „Meet the Press”, Zelenski a declarat că președintele rus este mai puternic ca Hamas.

„Putin este ceva similar, dar mai puternic decât Hamas”, a spus el. El a explicat că războiul este mai mare, iar armata rusă este a doua ca mărime din lume, motiv pentru care este nevoie de „mai multă presiune”.

Volodimir Zelenski a cerut deja rachetele Tomahawk din partea SUA

Președintele ucrainean a vizitat recent Statele Unite, sperând să obțină rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Deși președintele Trump a menționat public posibilitatea furnizării acestor rachete, nu a oferit un răspuns definitiv.

„E bine că președintele Trump nu a refuzat, dar pentru astăzi, nu a spus nici «da»”, a mai comentat președintele ucrainean pentru postul american de televiziune.

Putin a avertizat că livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar reprezenta „o nouă etapă calitativă de escaladare”. Zelenski consideră că Putin „se teme că Statele Unite ne vor livra Tomahawk-uri. Și cred că se teme cu adevărat că le vom folosi”.

Donald Trump s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta

Președintele american a anunțat o viitoare întâlnire cu Putin la Budapesta, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a participa la această întâlnire.

„Dacă vrem cu adevărat să avem o pace justă și durabilă, avem nevoie de ambele părți ale acestei tragedii”, a declarat Zelenski pentru postul TV. El a adăugat că i-a transmis lui Trump: „Sunt pregătit”.

Care este situația actuală a conflictului din Ucraina

În ultima perioadă, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene de curent în întreaga țară. Zelenski a explicat: „Nu pierdem acest război, iar Putin nu câștigă”.

Președintele ucrainean a subliniat că Rusia intensifică atacurile aeriene din cauza „poziției slabe” pe câmpul de luptă. „De aceea escaladează cu adevărat atacurile aeriene”, a adăugat Zelenski, explicând că Putin dorește „un dezastru energetic în această iarnă, atacându-ne”.

Întrebat dacă este dispus să negocieze sau să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, Zelenskyy a răspuns: „Dacă vrem să oprim acest război și să mergem urgent la negocieri de pace pe cale diplomatică, trebuie să rămânem unde suntem, nu să dăm ceva în plus lui Putin”.

El a subliniat că negocierile de pace trebuie să aibă loc în liniște, „nu sub rachete, nu sub drone”.

