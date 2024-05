„Am vorbit cu Klaus Iohannis și am mulțumit României pentru sprijinul acordat, inclusiv pentru un nou pachet de ajutor militar care este în prezent în curs de pregătire”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X.

Președintele ucrainean a adăugat că l-a informat pe Klaus Iohannis cu privire la situația actuală de pe câmpul de luptă și la nevoile fundamentale de apărare ale Ucrainei, „în special diferitele tipuri de sisteme de apărare aeriană”.

Potrivit lui Zelenski, ambii președinți au convenit să accelereze discuțiile privind un acord bilateral în domeniul securității.

Totodată, Zelenski i-a mulțumit lui Iohannis pentru confirmarea participării sale la Summit-ul pentru Pace din Elveția, precum și pentru disponibilitatea de a depune eforturi „pentru a încuraja participarea altor țări”.

„Tocmai am avut o discuție telefonică cuprinzătoare cu Volodimir Zelenski, concentrându-ne pe sprijinul nostru continuu pentru Ucraina, prioritățile pentru viitorul Summit NATO și consolidarea securității generale în Marea Neagră. De asemenea, ne-am exprimat angajamentul României față de Ucraina”, a transmis Klaus Iohannis.

I just had a comprehensive telephone discussion with @ZelenskyyUa, focusing on our continued support for Ukraine 🇺🇦, priorities for the upcoming #NATO Summit & consolidation of the overall security in the #BlackSea. Also expressed our 🇷🇴 commitment to Ukraine #PeaceFormula.