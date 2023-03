Preşedintele Zelenski a fost informat despre situaţia operativă şi evoluţia luptelor pe linia frontului şi a discutat cu soldaţii ucraineni.

„Regiunea Donețk. Poziții avansate ale armatei ucrainene în direcția Bahmut. Am onoarea să fiu astăzi (n.r. – miercuri) aici și să răsplătesc eroii noștri. Să le strâng mâna și să le mulțumesc pentru protejarea suveranității statului nostru”, a transmis Volodimir Zelenski.

President Zelensky made another unannounced visit to Ukraines positions near Bakhmut, where the most grueling battle along the 600-mile frontline is being fought. He awarded state honors to several soldiers. pic.twitter.com/SRji8Vq1aK