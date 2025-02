Mesajul lui Zelenski

Ucraina celebrează trei ani de rezistență împotriva agresiunii externe. Președintele țării și-a exprimat mulțumirea față de cei care apără și susțin Ucraina.

„Trei ani de rezistenţă. Trei ani de recunoştinţă. Trei ani de eroism absolut al ucrainenilor. Sunt mândru de Ucraina! Mulţumesc tuturor celor care protejează şi ajută. Tuturor celor care lucrează pentru Ucraina. Şi fie ca memoria tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru statul şi poporul nostru să fie veşnică”, a transmis președintele Zelenski într-o postare pe X.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

Vizita liderilor europeni vine într-un moment crucial

Mesajul postat de Zelenski vine în contextul în care astăzi are loc un summit extrem de important pentru viitorul Ucrainei. SUA par să-și fi schimbat abordarea față de Ucraina. Această schimbare se reflectă în propunerea unei rezoluții la ONU care nu face referire la integritatea teritorială a Ucrainei.

În contrast, Ucraina și peste 50 de alte state intenționează să prezinte un text care cere încetarea imediată a ostilităților rusești și retragerea trupelor.

În același timp, mai mulți lideri europeni au sosit la Kiev pentru a-și arăta solidaritatea. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X: „La trei ani de la invazia brutală a Rusiei, Europa este la Kiev. Suntem astăzi la Kiev, pentru că Ucraina este Europa”.

On the 3rd anniversary of Russias brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



Its Europes destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Zelenski răspunde presiunilor internaționale

Președintele ucrainean a declarat că ar fi dispus să demisioneze în schimbul păcii sau al aderării la NATO. El a subliniat însă: „Nu-l vom lăsa pe Putin să rămână la putere nici asupra teritoriilor ucrainene”.

Zelenski a respins și presiunile de a ceda resurse naturale, afirmând: „Nu voi semna ceva ce 10 generații de ucraineni vor plăti mai târziu”.

Liderii UE vor avea un summit special pe 6 martie pentru a lua decizii privind Ucraina și apărarea europeană. Această întâlnire vine în contextul presiunilor crescute asupra țărilor europene de a-și mări bugetele de apărare.

În ciuda tensiunilor cu administrația Trump, Zelenski și-a exprimat speranța de a menține SUA printre aliații Ucrainei. El a subliniat importanța includerii Ucrainei în orice discuții de pace: „Ne-am dori cu adevărat ca SUA să aibă ca prioritate să discute mai întâi cu noi, apoi cu Rusia”.

