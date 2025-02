Cine participă la Summitul de la Kiev

„Mâine (n.r. – luni) avem o întâlnire importantă, un summit. Poate că va fi un punct de cotitură”, a transmis duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre această reuniune.

Printre liderii care vor fi prezenți la summitul de la Kiev se numără: Pedro Sanchez, premierul Spaniei, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen și preşedintele Consiliului European, Antonio Costa au ajuns la Kiev – Foto X

Ursula von der Leyen a ajuns deja la Kiev.

„La cea de-a treia aniversare a invaziei brutale a Rusiei, Europa este la Kiev. Suntem astăzi la Kiev, deoarece Ucraina este Europa. În această luptă pentru supraviețuire, nu este în joc doar destinul Ucrainei. Este vorba de destinul Europei.”, a scris președinta Comisiei Europene pe rețeaua socială X.

On the 3rd anniversary of Russias brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



Its Europes destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Alți lideri care vor participa la summitul de la Kiev, la trei ani de la războiul început de Rusia sunt: președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, dar și delegații din UE, SUA, Japonia și alte țări.

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa în format online, la summit-ul „Defense and Security Strategy of Unity”, așa cum a anunțat Administrația Prezidențială.

„Trei ani de rezistență. Trei ani de recunoștință. Trei ani de eroism absolut al ucrainenilor. Sunt mândru de Ucraina! Le mulțumesc tuturor celor care o apără și o susțin. Tuturor celor care muncesc pentru Ucraina. Și fie ca memoria tuturor celor care și-au dat viața pentru statul și poporul nostru să fie veșnică.”, a scris luni dimineață Volodimir Zelenski pe X.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

Summit european special dedicat Ucrainei

Președinta Comisiei Europene a transmis că a „făcut un bilanț” al situației, la trei ani de la războiul din Ucraina, împreună cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer.

Emmanuel Macron și Keir Starmer vor merge în această săptămână în SUA.

Președintele Franței a subliniat că el şi „colegii săi europeni” sunt „angajaţi într-o revenire justă, solidă şi durabilă la pace” şi că „securitatea europenilor va ieşi întărită” din negocieri.

Asta după schimbarea de direcție a americanilor în ceea ce privește Rusia.

Totodată, pe 6 martie va avea loc un summit special, a anunțat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa: „acesta este un moment decisiv pentru Ucraina şi securitatea europeană”.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, Ive heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… — António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

Schimbarea de poziție a americanilor în războiul din Ucraina

Liderul creștin-democraților germani, Friedrich Merz, care a câștigat alegerile parlamentare, a declarat că o „capacitate autonomă de apărare europeană” este o „prioritate absolută”, ca alternativă la „NATO în forma sa actuală”.

Friedrich Merz, președinte și candidat la funcția de cancelar al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) – Foto Hepta

Între timp, Donald Trump a deschis discuții cu Moscova, fără implicarea Ucrainei sau a Europei, și dorește să recupereze valoarea ajutorului acordat Ucrainei prin acces la resursele sale minerale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat să semneze „acordul mineralelor”, un document care ar presupune costuri pentru „zece generații de ucraineni”.

Donald Trump l-a numit pe Zelenski „un dictator fără alegeri”, în timp ce acesta a răspuns că este „un președinte ales legitim”.

Washingtonul pregătește un summit între Donald Trump și Vladimir Putin și consideră nerealistă aderarea Ucrainei la NATO.

Schimbarea de direcție a SUA i-a surprins pe mulți ucraineni la trei ani de la începerea războiului de către Rusia. Oamenii se tem că vor fi forțați să accepte concesii teritoriale pentru o încetare a focului.

Dacă preşedintele ucrainean acceptă să cedeze Rusiei regiunile pe care le ocupă în prezent, „băieţii care luptă acum pentru pământul nostru (…) nu-l vor asculta pe Zelenski şi vom continua să insistăm”, avertizează Oleksandre, comandantul unei unităţi de asalt din cadrul Brigăzii 93.

După trei ani de război cu Rusia, mulţi oameni şi-au pierdut deja „casele, familiile, copiii” şi nu mai au „nimic de pierdut”, a mai adăugat soldatul ucrainean.

Soldații ucraineni se opun cedărilor teritoriale către Rusia. Foto Shutterstock

Manifestații pro-Ucraina, la trei ani de la începutul războiului

În marile capitale europene și în fața ambasadei Rusiei la Washington au avut loc manifestații pro-Ucraina, demonstrând sprijinul popular pentru rezistența țării împotriva agresiunii ruse.

Totodată, Rusia își exprimă satisfacția față de deschiderea unui dialog direct între Donald Trump și Vladimir Putin, ceea ce ar putea schimba dinamica geopolitică din Europa de Est.

O nouă întâlnire între diplomații ruși și americani va avea loc la sfârșitul săptămânii, a anunțat Moscova. Asta după ce Serghei Lavrov şi Marco Rubio au discutat în Arabia Saudită, pe 18 februarie.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit în Arabia Saudită cu secretarul de stat american Marco Rubio. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Dialogul are loc între doi preşedinţi cu adevărat remarcabili. Este promiţător. Este important ca nimic să nu stea în calea punerii în aplicare a voinţei lor politice”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Summitul de la Kiev și reuniunea specială a Consiliului European de pe 6 martie vor fi esențiale pentru viitorul Ucrainei și securitatea regională, la trei ani de la conflictul dintre Ucraina și Rusia.

