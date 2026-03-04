„Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc, cu siguranță, după încheierea războiului, nu în timpul unui armistițiu temporar”, a spus Zelenski, într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera.

Președintele ucrainean a menționat că nu a decis dacă va participa la alegerile prezidențiale.

„Și nu sunt deloc sigur că voi candida (la funcția de președinte – n. red.). Voi vedea ce își doresc ucrainenii”, a spus Volodimir Zelenski.

Răspunzând criticilor privind o presupusă ineficiență în lupta împotriva corupției, președintele a amintit că în Ucraina au fost create instituții independente capabile să combată corupția. „Le susțin pe deplin, dar ele trebuie să desfășoare anchetele”, a declarat Zelenski.

Ulterior, Biroul președintelui a clarificat pentru Ukrainska Pravda citatul șefului statului, în contextul întrebării adresate de publicația italiană.

Zelenski a fost întrebat direct: „Veți candida la alegeri?”. El a răspuns: „Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri. Dacă acestea vor avea loc după încheierea războiului, nu în timpul unei încetări temporare a focului, nu sunt deloc sigur că voi candida – voi vedea ce își doresc ucrainenii”.

În decembrie 2025, Volodimir Zelenski afirma că este pregătit pentru alegeri prezidențiale, dacă partenerii internaționali pot garanta securitatea în timpul desfășurării acestora.

El s-a declarat dispus la modificări ale legislației privind alegerile în perioada stării de război și așteaptă propuneri din partea Parlamentului.

În februarie 2026, Zelenski a spus că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri cu condiția unei încetări a focului de două luni și, de asemenea, a propus Rusiei un armistițiu pentru ca Federația Rusă să organizeze alegeri pe propriul teritoriu.