Schimbări majore în guvernul Ucrainei

Propunerea pentru numirea lui Mihailo Fedorov vine într-un context de schimbări semnificative în structura guvernamentală a Ucrainei.

Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informații militare, a fost numit șef al Cabinetului Președintelui, iar Oleh Ivashchenko, șef al Serviciului de Informații Externe, a preluat rolul anterior al lui Budanov.

„Mihailo este profund implicat în problemele legate de Linia de Drone și lucrează foarte eficient la digitalizarea serviciilor și proceselor publice”, a declarat Zelenski.

„Împreună cu toți militarii noștri, comandamentul armatei, producătorii naționali de arme și partenerii Ucrainei, trebuie să implementăm schimbări în sectorul apărării care vor fi de ajutor”, a transmis președintele Ucrainei.

Fedorov îl va înlocui pe Denis Șmîhal, care a ocupat funcția de ministru al Apărării doar șase luni.

Zelenski a subliniat că Denis Șmîhal va continua să joace un rol semnificativ în alte poziții guvernamentale.

Mihailo Fedorov, arhitectul transformării digitale

Mihailo Fedorov este recunoscut pentru rolul său în implementarea conceptului de „stat într-un smartphone”.

Mihailo Fedorov Foto: Hepta

Aplicația Diia, lansată în 2020 sub conducerea sa, a transformat accesul cetățenilor la servicii publice, eliminând barierele birocratice.

Fedorov a fost și inițiatorul proiectului Brave1, care leagă Ministerul Transformării Digitale de Ministerul Apărării pentru a avansa tehnologii militare, inclusiv producția de drone.

Kyiv Independent notează că, în 2019, Fedorov a intrat în echipa lui Zelenski ca strateg digital principal al campaniei sale prezidențiale. Ulterior, a devenit cel mai tânăr ministru din istoria Ucrainei, conducând Ministerul Transformării Digitale.

Popularitate și controverse

În toamna anului 2024, un sondaj al Centrului Razumkov a arătat că Fedorov era singurul membru al guvernului cu mai multă încredere decât neîncredere din partea publicului, 31% dintre ucraineni exprimându-și susținerea pentru el.

Cu toate acestea, au existat tensiuni raportate între Fedorov și Andriy Yermak, fost șef al biroului prezidențial, care ar fi încercat să-l îndepărteze din funcție.

La sfârșitul anului 2024, Fedorov a fost demis din supravegherea Serviciului de Comunicații Speciale de Stat (SSCS), responsabil de achiziția de drone.

Mihailo Fedorov, propus pentru funcția de Apărare Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Deși decizia a fost privită ca parte a unei lupte de putere, Fedorov a negat orice conflict cu biroul președintelui.

Negociator cheie în tehnologie

Fedorov a devenit figura principală de legătură a Ucrainei cu lideri din industria tehnologică, inclusiv cu Elon Musk, proprietarul SpaceX.

După invazia Rusiei în 2022, Musk a răspuns rapid cererii lui Fedorov de a furniza terminale Starlink, esențiale pentru comunicațiile militare ucrainene.

„Gestionez relația noastră cu mare atenție, încercând să demonstrez că suntem extrem de eficienți”, a declarat Fedorov în 2023.

Această schimbare politică majoră din Ucraina are loc pe fundalul unei situații tensionate pe front și al negocierilor delicate de pace cu Statele Unite, care încearcă să intermedieze încheierea războiului cu Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE