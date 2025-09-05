Câți soldați occidentali ar putea fi mobilizați în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre posibilitatea dislocării soldaților occidentali în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliați. Potrivit Reuters și AFP, această măsură ar urma să prevină o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace.

Liderul de la Kiev spune că numărul militarilor occidentali ar trebui să fie „de ordinul miilor”, dar a subliniat că este „încă puțin cam devreme pentru a vorbi despre asta în detaliu”. Președintele ucrainean a făcut aceste afirmații în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în vestul Ucrainei.

Zelenski a discutat cu Costa despre pașii în negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Kievul consideră aderarea la UE esențială pentru securitatea şi redresarea sa post-conflict. Această mișcare strategică subliniază importanța integrării europene pentru viitorul Ucrainei.

26 de țări vor oferi garanții de securitate Ucrainei

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat anterior că 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate postbelice Ucrainei. Acestea ar include o forță internațională terestră, maritimă și aeriană. Reuters menționează că unele ţări vor oferi sprijin din afara Ucrainei, prin instruire și echipare.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
Cele 26 de țări care s-au angajat să ofere garanții de securitate Ucrainei în 2025 fac parte din așa-numita „Coaliție a celor dispuși”, formată în mare parte din state europene aliate.

Garanțiile de securitate cerute de Ucraina

Ucraina a cerut aliaților săi un pachet concret de garanții de securitate pentru a asigura pacea și protecția împotriva unor viitoare agresiuni rusești. Aceste garanții includ:

  • Desfășurarea a mii de soldați occidentali în Ucraina, care să acționeze ca o forță de „reasigurare” la sol, pe mare și în aer după un eventual armistițiu sau acord de pace.
  • Consolidarea armatei ucrainene prin sprijin constant în formarea trupelor, finanțare și echipamente militare, cu accent pe apărarea aeriană și rachete antibalistice.
  • Asigurarea unei producții europene extinse de armament pentru susținerea capacităților defensive ale Ucrainei.
  • Crearea unui cadru de securitate european și global, cu participarea unui număr mare de state aliate (cel puțin 26 deja și-au exprimat angajamentul), pentru a garanta integritatea și suveranitatea Ucrainei.
  • Refuzul de a ceda teritorii în schimbul păcii, insistând pe respectarea frontierei recunoscute internațional.

Totodată, planurile sunt încă în faza de aprobare politică și cer cooperarea activă a SUA și țărilor europene pentru punerea lor în aplicare.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Poziția Rusiei față de garanțiile de securitate cerute de Ucraina

Rusia respinge ideea garanțiilor de securitate pentru Ucraina oferite de contingente militare străine, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a subliniat că mai sunt multe de făcut înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului.

Purtătorul de cuvând al Kremlinului a precizat faptul că Moscova nu vrea trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei.

„Pot fi asigurate și furnizate garanții de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot”, a declarat Peskov, pentru agenția rusă de știri RIA.

Această afirmație a venit în contextul în care 26 de state s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate postbelice, inclusiv o forță internațională pe uscat, pe mare și în aer.

Conflictul, care a început odată cu invazia rusă la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, continuă să fie o provocare majoră pentru comunitatea internațională. În ciuda eforturilor diplomatice, o soluție durabilă rămâne încă departe, iar pozițiile Rusiei și Ucrainei par în continuare divergente în privința viitorului securității regionale.

Lecție de 360.000 de like-uri în parcarea unui magazin Lidl din București: „Hai să ne civilizăm puțin!"
