Vreme deosebit de rece, ninsori și ploi în toată țara. Harta județelor lovite de fenomene extreme

Trei zile cu vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori în România

Meteorologii ANM informează că în intervalul 8 – 10 aprilie, în cea mai mare parte a ţării vor fi intensificări ale vântului, precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare şi o vreme deosebit de rece. la munte, va ninge viscolit, cu rafale de peste 90 de km/h. Îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) şi va fi viscol.

Până la sfârşitul intervalului, local se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp. Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

Coduri galben și portocaliu de fenomene extreme

În cursul zilei de miercuri, în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului, precum şi în sud-vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Harta județelor afectate de codurile galben și portocaliu de vreme severă. Sursa foto: ANM

La munte, strat de zăpadă şi viscol

În cursul aceleiaşi zile, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, va fi viscol puternic cu rafale de 110…130 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri, aşa încât pentru aceste zone meteorologii au emis cod portocaliu de vreme rea.

În ziua următoare, în Carpaţii Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar la altitudini mai mari de 1600 de metri va fi viscol puternic cu rafale de 100…120 km/h şi cu vizibilitate sub 50 de metri.

Marți, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat că un ciclon format în Marea Mediterană aduce schimbări meteo bruște în România, mai exact un val de frig, viscol la munte și ploi extinse, chiar și în perioada Sărbătorilor Pascale.

Cum va fi vremea de Paște

Condițiile meteo nefavorabile vor persista și în weekendul de Paște. În noaptea de Înviere, minimele vor varia între -3 și 7 grade, cu temperaturi negative în depresiunile din estul Transilvaniei și valori ușor mai ridicate pe litoral.

Ziua de Paște va aduce maxime cuprinse între 4 și 14 grade, ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zonele deluroase. La munte vor predomina ninsorile, iar cantitatea de apă acumulată ar putea atinge 20-25 de litri pe metru pătrat.

De când se încălzește vremea

Există totuși vești bune: de marți, 14 aprilie, vremea se va îmbunătăți. „Temperaturile vor crește și vom consemna din nou valori între 10 și 20–21 de grade Celsius”, a precizat Elena Mateescu.

ANM a emis marți și prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni, care estimează vreme caldă după jumătatea lunii.



