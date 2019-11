De Adrian Ilie,

Discuţiile, care vor avea loc la Parlament, vizează situaţia din PSD după rezultatul alegerilor prezidenţiale şi poziţionarea partidului în vederea alegerilor locale, au precizat sursele citate.

Luni dimineaţă, Ciolacu a afirmat că partidul are nevoie de „un nou început”, după „un rezultat dezastruos” la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„Rezultatele ne arată (…) că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos, care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în şase luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat, duminică seară, că va fi făcută o analiză a rezultatului obţinut în turul doi al alegerilor prezidenţiale în cadrul Comitetului Executiv Naţional al partidului, menţionând că, deşi unii îi cer demisia, nu va face acest lucru.

„Eu ştiu că mulţi vor să plec eu, dar de data aceasta nu am să fac acest lucru, pentru că eu consider că partidul este mai important şi consolidarea noastră pentru alegerile locale şi parlamentare mult mai importantă decât lupta politică din interiorul partidului”, a susţinut Dăncilă.

