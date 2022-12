Vremea extremă a transformat oraşul Buffalo într-o „zonă de război”, anunță guvernatorul statului New York. Doar luni au murit 25 de oameni

Luni, oraşul a înregistrat 25 de decese din cauza condițiilor meteo, faţă de 13, duminică.

„Acesta este un război cu mama natură şi ea ne-a lovit cu tot ce are începând de joi”, a afirmat Kathy Hochul.

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf

Condiţiile de viscol se întind din Canada până în sudul Rio Grande, provocând moartea a cel puţin 50 de persoane la nivel naţional.

Regiunea din jurul oraşului Buffalo, în nordul statului New York, a fost cea mai afectată.

Guvernatoarea statului, Kathy Hochul, care este originară din Buffalo, a precizat: „Este (ca şi cum) am merge într-o zonă de război, iar vehiculele de pe marginea drumurilor arată şocant”.

Aceasta a mai spus că locuitorii se confruntă cu o „situaţie care le pune în pericol viaţa”, întrucât multe vehicule de urgenţă nu au putut ajunge în zonele cele mai afectate sau au rămas blocate în zăpadă.

Preşedintele american Joe Biden a anunţat că a vorbit cu guvernatoarea New York-ului, pentru a fi la curent cu situaţia actualizată din teren.

„Suntem pregătiţi să ne asigurăm că au resursele de care au nevoie pentru a trece peste asta. Inima mea este alături de cei care au pierdut persoane dragi în acest weekend de sărbătoare. Sunteţi în rugăciunile mele şi ale lui Jill”, a transmis Joe Biden, într-un mesaj publicat pe Twitter.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.



My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jills prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5