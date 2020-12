Vulcanul, situat în Parcul Național Vulcanic din Hawaii, este considerat unul dintre cei mai activi din lume, care aruncă în mod constant lavă din fisurile sale.

Erupția recentă este mult mai puternică decât fluxurile de lavă „de fond” care curg în mod constant din fisurile vulcanice.

Video from W rim of the caldera just before midnight. As of December 21 at 1:30 a.m. HST, the growing lava lake has almost reached the level of the lowest down-dropped block that formed during the 2018 collapse events. Over the past 2 hours, the lake has risen by ~10 m (32 ft). pic.twitter.com/Qbx1d6hbq4