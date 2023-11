RUSSIA, KAMCHATKA REGION - OCTOBER 25, 2023: A view of Kamen dormant stratovolcano and an erupting Klyuchevskaya Sopka (Klyuchevskoi) active stratovolcano. Yelena Vereshchaka/TASS Ðîññèÿ. Êàì÷àòêà. Âèä íà âóëêàíû Êëþ÷åâñêîé (Êëþ÷åâñêàÿ ñîïêà) è Êàìåíü. Åëåíà Âåðåùàêà/ÒÀÑÑ