Prizonier în istoria Rusiei, până la sfârșitul războiului din Ucraina

Poate că o amintire din urmă cu patru ani ar fi mai relevantă. Una personală, dar memorabilă. Ce făceam când am aflat că rușii au invadat Ucraina? Ce întâmplare am trăit în acea zi? O stare, o emoție, un gând? Pauză. Războiul acesta nu a rămas în viața mea. Nu m-a mișcat. Parcă nici n-am fost contemporan cu el. Am trăit (trăiesc?) în altă lume.

Partea bună în toată această poveste este că, de când a început conflictul, am început să citesc mai multe cărți de istorie despre Rusia. Cărți scrise de istorici fără culoare ideologică, istorici onești și bine documentați. Moralitatea contează într-o lume care și-a pierdut demult fundamentele morale. N-am să nominalizez cărțile citite despre Rusia și nici să fac o listă ca să arăt cât de „erudit” am ajuns. N-are rost să mă laud „aiurea în tramvai”. Lista lecturilor este o chestiune personală.

Important este că am fost curios să cunosc (cât de cât, după puterile mele) istoria acestui imperiu, în loc să stau cu gura căscată la ce spun presa, experții, analiștii și oficialii de la Kiev, Moscova, Bruxelles și Washington despre acest război care nu se mai încheie. Mă simt mai câștigat că am citit pentru a înțelege ce-i cu „rușii ăștia” decât dacă aș fi țopăit, până la epuizare, de la o știre la alta, de la o declarație la alta, de la o dronă rusească la una ucraineană și înapoi.

Mă întreb uneori cu ce am rămas după aceste lecturi. De ce n-aș merita să-mi dau și eu cu părerea, la fel ca experții de la televiziunile noastre? Studiourile TV sunt pline de păreriști. Au fost destule capitole și fragmente din aceste cărți care m-au impresionat mai tare decât prima zi a războiului din Ucraina, despre care nu-mi mai amintesc nimic cu claritate.

Îmi umplu golul de memorie din istoria recentă cu un fragment din cartea* „Scurtă istorie a Revoluției Ruse”, de Richard Pipes, care vorbește despre foametea din Rusia din anii 1920–1922. Regimul bolșevic al lui Lenin căuta atunci să se consolideze pe plan intern și să câștige recunoaștere în exterior. Seceta a început în 1920, iar efectele au fost accentuate de politica agrară a bolșevicilor, care rechiziționau produsele de la țărani.

Prizonier în istoria Rusiei, până la sfârșitul războiului din Ucraina

Richard Pipes amintește o zicală rusească: „Recoltele slabe sunt de la Dumnezeu, foametea o aduce omul.” Foametea din acei ani a fost adusă de bolșevici. În perioada de maximă extindere, populația afectată număra 33,5 milioane de persoane în Rusia și Ucraina. „În unele provincii, recoltele din 1921 au atins echivalentul a 90 de kilograme de cereale pe cap de locuitor – jumătate din necesarul de subzistență, nemairămânând nimic pentru însămânțări” (pag. 322), notează istoricul.

În același an, producția de cereale în 20 de provincii rusești ajunsese la 2,9 milioane de tone, cu 85% mai mică decât cea din 1919. Țăranii din regiunile lovite de foamete se hrăneau cu iarbă, scoarță de copac și rozătoare. Tătarii, oameni mai întreprinzători, vindeau o substanță numită „clei comestibil” cu 1.000 de ruble kilogramul. Cazurile de canibalism erau frecvente.

Țăranii își părăseau satele și se îndreptau spre stațiile de cale ferată, în speranța că vor ajunge în regiuni unde se găsea hrană. Dar trenurile nu mai circulau în zonele lovite de foamete. Depourile erau înțesate de oameni și de leșuri. În orașe, străzile erau pline de cadavre, adunate cu căruțele și aruncate în gropi comune. Foametea a fost însoțită și de epidemii: tifosul, holera, febra tifoidă și variola au făcut sute de mii de victime.

Kremlinul s-a încăpățânat să nege realitatea dezastrului până în iulie 1921. Mai mult, bolșevicii au asistat paralizați la această catastrofă umanitară. „Pentru prima oară, se confruntau cu o problemă pe care nu o mai puteau rezolva făcând apel la forță”, afirmă istoricul francez Michel Heller. Adică revolverele și mitralierele, atât de folositoare bolșevicilor, erau neputincioase în fața foametei și a epidemiilor. Bolșevicii aruncau vina asupra „gardiștilor albi” și a „imperialiștilor”.

Când tragedia n-a mai putut fi ascunsă pe plan extern, bolșevicii l-au pus pe scriitorul Maxim Gorki, cu acceptul prietenului său Lenin, să lanseze un apel umanitar prin care cerea țărilor lumii să trimită în Rusia hrană și medicamente. Kremlinul n-a vrut să ceară oficial ajutor extern – ar fi fost o umilință – dar s-a folosit de renumele lui Gorki. Tot ce a făcut guvernul bolșevic a fost să aprobe formarea unui comitet independent care organiza distribuirea ajutoarelor, sub supravegherea unei celule comuniste și a poliției secrete CEKA.

La zece zile după apelul lui Gorki, Herbert Hoover, viitorul președinte al Statelor Unite, dar în acel moment ministru al Comerțului, a răspuns promițând ajutorul Americii. Hoover crease o organizație umanitară pentru a oferi alimente și produse de strictă necesitate țărilor din Europa care abia ieșiseră din război. America era pregătită să acorde Rusiei un astfel de sprijin. Dar Lenin a considerat că acceptarea ajutorului din partea celei mai mari țări capitaliste, exponent al imperialismului, era un lucru odios.

„Imperialistul” Herbert Hoover pusese, totuși, o condiție: eliberarea tuturor americanilor din închisorile sovietice și neamestecul guvernului de la Kremlin în acest program umanitar. Lenin a reacționat vehement: „Josnicia Americii, a lui Hoover și a Ligii Națiunilor este fără egal. Hoover trebuie pedepsit, trebuie pălmuit în văzul întregii lumi”. În ciuda acestei declarații fanfaronarde, Lenin a acceptat condițiile Americii și ajutorul umanitar.

În vara anului 1922, „organizația americană ajunsese să hrănească în fiecare zi aproximativ 11 milioane de persoane”, notează Richard Pipes. Alte 3 milioane de ruși au primit alimente din partea unor organizații similare din alte țări. La începutul verii anului 1922, decesele cauzate de foamete au încetat. Ajutorul american a salvat cel puțin 9 milioane de ruși de la moarte prin inaniție.

În ciuda intervenției Statelor Unite, cifra estimată a victimelor provocate de foamete și epidemii în perioada 1920–1922 s-a ridicat la 5,1 milioane — „cel mai mare dezastru umanitar din istoria Europei în vreme de pace, după epidemia de ciumă din secolul al XIV-lea”, precizează Richard Pipes. Organizația creată de Hoover și-a încetat activitatea în 1923. Între timp, americanii au descoperit că guvernul sovietic exporta cereale pentru a cumpăra echipamente industriale și agricole. 

La începutul anilor 90, când s-au deschis arhivele sovietice, s-a descoperit că, în plină foamete, Lev Troțki, comisar al poporului pentru Afaceri Externe, cheltuia milioane de dolari pentru cumpărarea de puști și mitraliere din Germania.

Războiul din Ucraina continuă. Este lectura o formă de implicare în prezent sau o formă de evitare? Citesc și fug din realitate? Citesc și nu-mi pasă de război? Nu mă interesează această dilemă. Citesc! Sper să nu obosesc să citesc până va veni pacea…

* „Scurtă istorie a Revoluție Ruse”, de Richard Pipes, traducere de Cătălin Pârcălabu, editura Humanitas, 1998. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un club de fotbal din Liga a III-a este suspectat că a trucat meciuri pentru câștiguri la pariuri de sute de mii de lei în ultimul sezon
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
GSP.RO
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Pe unde trece șoseaua de centură construită la Bușteni – Azuga. Șantierul început recent traversează zone aglomerate, printre vile și pensiuni
Știri România 10:00
Pe unde trece șoseaua de centură construită la Bușteni – Azuga. Șantierul început recent traversează zone aglomerate, printre vile și pensiuni
Viscolul închide Transalpina: DN 67C, blocat între Novaci și Rânca. Accident pe A1 și restricții spre Vama Giurgiu-Ruse
Știri România 07:57
Viscolul închide Transalpina: DN 67C, blocat între Novaci și Rânca. Accident pe A1 și restricții spre Vama Giurgiu-Ruse
Parteneri
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Adevarul.ro
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a încasat de la STS și Romsilva
Fanatik.ro
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a încasat de la STS și Romsilva
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Finala Power Couple România 2026 - cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare
Stiri Mondene 09:57
Finala Power Couple România 2026 – cine sunt concurenții care luptă pentru premiul cel mare
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Stiri Mondene 09:41
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
ObservatorNews.ro
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax.ro
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
KanalD.ro
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult

Politic

Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Schema prin care Gigi Becali ar putea să trimită bani jucătorilor de la Oțelul Galați. Explicații din culise și calculele pentru play off în SuperLiga
Fanatik.ro
Schema prin care Gigi Becali ar putea să trimită bani jucătorilor de la Oțelul Galați. Explicații din culise și calculele pentru play off în SuperLiga
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj