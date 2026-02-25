Cătălin Măruță nu mai are emisiunea zilnică de la Pro TV, dar asta nu înseamnă că programul lui este lejer. Astfel că, în cadrul unui interviu acordat recent, soțul Andrei a dezvăluit cum arată, de fapt, o zi din viața lui.

„Sunt atent la alimentație, încerc să nu mai mănânc după ora 18 și când am timp, adică dimineața, fac câte 10.000 de pași legați. Las copiii la școală la ora șapte, apoi de la ora opt la ora nouă merg în pădure să fac mișcare, și după merg să mai rezolv lucruri care țin de podcastul Acasă la Măruță, diverse întâlniri, lucruri care țin de partea profesională.

Seara mai filmez niște podcasturi și tot așa. Dar dacă faci lucruri care-ți plac, nu simți că e o presiune pe tine, nu simți că trece greu timpul… Trebuie să-ți placă mult ce faci. Ăsta e secretul”, a declarat Cătălin Măruță pentru Viva.ro.

De asemenea, Cătălin recunoaște că el și Andra își împart sarcinile zilnice, iar totul merge strună, pentru că există o bună comunicare între ei.

„Câteodată ducem copiii împreună la școală, ea îi ia de cele mai multe ori. Seara, când au activități, îi duc eu. Ne împărțim foarte bine sarcinile, fix ca orice altă familie din România care are doi copii iar părinții au serviciu: Du-i tu la înot, hai că trec eu să-i iau de la film, du-i tu la mall… Cam așa (râde). Important este că există o comunicare foarte bună și atunci ne facem cu ușurință programul comun”, a povestit Cătălin Măruță pentru sursa citată.

Zilele acestea, familia Măruță se află în Dubai, acolo unde profită din plin de vremea caldă. Pe contul de socializare, Cătălin a dezvăluit că a mers cu fiul lui la pescuit.

„Astăzi m-am trezit la 5 dimineața… iar la 5:30 eram deja pe drum spre o experiență pe care o s-o țin minte mult timp: prima ieșire la pescuit cu David. A fost liniștea aceea de dimineață devreme în care nu trebuie să spui multe. Între doi pești, în tăcerea aia simplă, parcă se spun cele mai importante lucruri. Am stat unul lângă altul, am râs, ne-am concentrat… și la final, David a câștigat clar: 12 pești pentru el, 5 pentru mine. Dar dincolo de scor, am câștigat amândoi ceva mult mai valoros, timp împreună, amintiri și sentimentul ăla că suntem exact unde trebuie”, a povestit Cătălin Măruță recent.