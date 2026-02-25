Potrivit Centrului Infotrafic, DN 67C (Novaci – Rânca) rămâne închis miercuri dimineață din cauza viscolului puternic. În județul Giurgiu, șoferii întâmpină dificultăți pe două artere majore: pe DN 5D sunt impuse restricții pentru vehiculele sub 7,5 tone (sensul spre Bulgaria) din cauza lucrărilor la Podul Giurgiu-Ruse, iar pe A1, sensul spre București, traficul este îngreunat în urma unui accident rutier.

Circulația este îngreunată miercuri dimineață la kilometrul 30, în județul Giurgiu. Două autoturisme s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite și necesită asistență medicală. În prezent se circulă cu viteză redusă doar pe banda a doua, prima bandă fiind complet blocată pentru intervenție.

De asemenea, din cauza viscolului din zona montană înaltă, circulaţia rutieră este oprită în judeţul Gorj, pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca. În zonă se intervine cu autospeciale de deszăpezire.

Din cauza lucrărilor de reparație la Podul Giurgiu – Ruse, circulația vehiculelor cu masa sub 7,5 tone, care se deplasează spre vama cu Bulgaria, este deviată. Șoferii sunt îndrumați să utilizeze ruta alternativă prin municipiul Giurgiu și pe drumul comunal DC 94.

Pe autostrăzile A1, A2, A3, A7, DN 1 și DN 7 se circulă pe asfalt uscat, în condiții de vizibilitate bună și fără precipitații care să afecteze siguranța rutieră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE