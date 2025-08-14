Însă, pe măsură ce Waze evoluează, acesta vizează versiuni mai noi de Android, renunțând la suportul pentru cele mai vechi.

Recent, utilizatorii au început să primească notificări că Waze nu va mai funcționa pe versiunile mai vechi de Android.

Ce înseamnă acest lucru pentru utilizatorii Waze

Un utilizator de pe Reddit a observat o notificare care îl informa că Waze va înceta să primească actualizări navigația „after market” de pe mașina sa, care rulează Android 9 Pie.

Analizând versiunile recente ale aplicației, s-a descoperit că cea mai nouă versiune beta necesită minim Android 10.

Această schimbare îi va afecta în principal pe cei care folosesc tablete vechi pentru navigație sau sisteme de infotainment auto bazate pe Android, care rulează versiuni mai vechi ale sistemului de operare.

Pentru utilizatorii de telefoane care nu au fost actualizate la Android 10, acesta ar putea fi un semn că este timpul pentru un upgrade.

Ce se întâmplă cu versiunile vechi

Deși Google nu va mai actualiza aplicația pentru versiunile vechi de Android, aceasta va continua să funcționeze, momentan.

Utilizatorii nu vor mai primi funcții noi, dar cele existente, în special actualizările de trafic și rapoartele generate de utilizatori, ar trebui să funcționeze în continuare, însă pentru o perioadă limitată de timp.

Alternative disponibile la Waze pe telefoanele mai vechi cu Android

Pentru cei care nu pot face upgrade la un device Android mai nou, Google Maps rămâne o alternativă viabilă, funcționând pe toate sistemele începând cu Android 8 Oreo.

Deși Waze rămâne o aplicație populară și actualizată frecvent, evoluția sa tehnologică înseamnă că unii utilizatori vor trebui să-și actualizeze dispozitivele pentru a beneficia în continuare de toate funcțiile sale.

