Furtul conturilor, o problemă frecventă

În 2023, Charlotte K., o utilizatoare din Baselbiet, Elveția, și-a pierdut contul de WhatsApp peste noapte. Într-o dimineață, după ce și-a deschis telefonul, a găsit un mesaj vocal cu o combinație de cifre.

Era deja prea târziu. Contul său fusese preluat, iar toate conversațiile și amintirile dispăruseră. Într-o poveste relatată de Blick, Charlotte a explicat cum hackerii folosesc codurile de verificare interceptate pentru a fura conturi.

Astfel de cazuri continuă să fie raportate frecvent. Scopul infractorilor rămâne același: accesarea conturilor pentru a citi mesaje private, a cere bani prietenilor victimei sau a trimite linkuri frauduloase.

Pentru a contracara astfel de atacuri, Meta, compania-mamă a WhatsApp, a anunțat pe 25 august funcții noi de securitate. Două dintre acestea necesită activare manuală.

De la PIN la o parolă mai sigură

Anterior, utilizatorii puteau să-și protejeze contul cu un cod PIN format din șase cifre, parte a funcției „Verificare în doi pași”. Însă, conform unui comunicat Meta, aceste coduri sunt adesea prea ușor de ghicit, mai ales dacă se folosesc combinații simple precum „123456” sau date de naștere. Începând de acum, utilizatorii pot seta o parolă mai sigură, formată din litere, cifre și caractere speciale.

Cum să activezi această funcție

1. Deschide WhatsApp și accesează meniul „Setări”.
2. Selectează „Cont” și apoi „Verificare în doi pași”.
3. Apasă pe „Activare” și creează o parolă unică.
4. Introdu o adresă de e-mail în meniul „Autentificare și securitate”.

Această adresă de e-mail este crucială. Fără ea, utilizatorii riscă să-și piardă accesul la cont în cazul uitării parolei, scrie Blick.

Cheile de acces: autentificare mai sigură

Introduse de Meta în 2024, cheile de acces oferă o metodă mai sigură de autentificare, eliminând necesitatea codurilor SMS. Utilizatorii pot accesa contul folosind amprenta, recunoașterea facială sau codul dispozitivului. Avantajul major? Hackerii nu mai pot intercepta nimic.

Meta susține că peste un miliard de persoane folosesc deja cheile de acces, iar acum este posibilă adăugarea mai multor chei pe un singur cont.

Acest lucru este util mai ales pentru cei care folosesc atât dispozitive iPhone, cât și Android sau care doresc să-și securizeze și un al doilea dispozitiv.

Cum să configurezi cheile de acces

1. Accesează „Setări” și selectează „Cont”,
2. Alege opțiunea „Passkeys” și apasă pe „Creează un Passkey”,
3. Confirmă autentificarea cu amprenta, fața sau codul dispozitivului,
4. Repetă procesul pe alte dispozitive dorite.

Passkeys sunt stocate în iCloud Keychain sau Google Password Manager. Dacă utilizatorul pierde accesul la aceste servicii, pierde și Passkey-ul, motiv pentru care este recomandată configurarea unui al doilea Passkey.

Avertismente la apelurile suspecte

Pentru utilizatorii de Android, WhatsApp va introduce automat un sistem de avertismente pentru apeluri de la numere necunoscute.

Platforma va afișa informații precum țara de origine a numărului și dacă apelantul face parte din grupurile comune. Această funcție este menită să ajute utilizatorii să identifice apelurile înșelătoare înainte de a răspunde.

Utilizatorii de iPhone vor trebui să aștepte, deoarece Meta nu a oferit încă o dată exactă pentru lansarea acestei funcții sau pentru celelalte măsuri de securitate.

Atenție la escrocheriile sofisticate

Deși noile funcții îmbunătățesc semnificativ securitatea, ele nu pot preveni toate tipurile de atacuri. O metodă recentă implică exploatarea funcției „Dispozitive conectate”.

Victimele primesc un mesaj cu un link către o pagină falsă WhatsApp, unde li se cere să introducă un cod. Acest cod permite hackerilor să acceseze contul victimei printr-un browser străin.

Pentru a te putea proteja, verifică periodic lista dispozitivelor conectate din setările WhatsApp. Dacă observi un dispozitiv necunoscut, deconectează-l imediat.

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