I wonder: 5 motive pentru care târgul NOËL te salvează din dilema cadourilor (Publicitate)

The Institute Space din București este singurul loc unde vei găsi în acest sezon o așa mare concentrație de creativitate și originalitate. Dar iată și alte motive practice pentru care ar fi bine să treci pe la NOËL pe 15-16 decembrie, dacă te recunoști într-un Moș Crăciun elegant și cu bun-gust.

1 Obiectele de aici sunt creații originale, produse de manufactură fină, în serie limitată sau unicat, fie că este vorba de modă, bijuterii sau accesorii. Organizatorii le numesc daruri cu superputeri pentru că în ele s-a investit o energie creativă specială.

2 Sunt realizate de oameni superspecializați și talentați, în total peste 100 de designeri, dintre care 10 internaționali, selectați atent de către organizatori (ei înșiși artiști). Îi vei întâlni pe toți personal, pentru că vor fi chiar ei la standuri.

3 Darurile (pentru ea și el) se aleg mai ușor la NOËL, tocmai pentru că sunt unicate, în stiluri foarte variate și te vor face să te gândești imediat la persoana căreia i se potrivesc. Pe lângă bijuterie sau artă, găsești produse gourmet (dulcețuri, sosuri), modă, accesorii din piele, pălării. În plus, târgul va fi organizat pe secțiuni și totul va fi ușor accesibil, într-un loc fermecător din București, The Institute Space, un conac de la 1830 de pe bulevardul Dacia numărul 12.

4 Ai ocazia să faci și o faptă bună. Trei proiecte caritabile își vor vinde aici produsele în beneficiul cauzelor lor. De pildă, cumpărând de la I wonder, magazinul Fundației Ringier, vei ajuta un copil grav bolnav să trăiască.

5 Oferi o bucurie cuiva drag care este fan Ivan Patzaichin, Mariza, Game of Thrones sau Horia Tecău –obiecte originale cu autograf sunt disponibile doar la I wonder. Vino să descoperi mai multe în 15-16 decembrie la The Institute Space, bulevardul Dacia 12.